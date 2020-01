Le gouvernement a officialisé l’augmentation de salaire de 4 000 $ pour les travailleurs du secteur privé

Grâce à la décret 14 publié aujourd’hui au Journal officiel, le gouvernement a officialisé l’augmentation de salaire de 4 000 $ que tous les travailleurs du secteur privé toucheront avec le salaire de janvier et qu’il avait été attendu lors d’une conférence de presse hier par le ministre du Travail, Carlos Moroni. L’augmentation, rémunératrice, sera prise en compte par les futurs pairs et servira de plancher aux discussions salariales 2020.

L’augmentation sera accordée en deux tranches: la première sera de 3 000 $, à payer avec le salaire de janvier, et le mois suivant, 1 000 $ supplémentaires seront ajoutés., donc le salaire de février arrivera avec une augmentation de salaire de 4 000 $. L’augmentation étant rémunératrice, le travailleur recevra 17% de moins en poche.

L’article 2 du décret établit que Cette augmentation devrait être absorbée par les futures négociations conjointes et n’atteindra que l’essentiel. Il ne sera pas pris en compte pour le calcul d’éventuelles le salaire prévu dans la convention collective ou dans le contrat de travail individuel, pour autant qu’il ne soit pas expressément convenu par voie de négociation collective.

Ce même article prévoit que «pour faciliter le contrôle par les travailleurs, ils doivent être enregistrés dans la réception des actifs comme un élément indépendant appelé “Augmentation de la solidarité”. De plus, lorsque la prestation de services est inférieure à la journée légale ou conventionnelle, les travailleurs recevront l’augmentation proportionnellement.

Selon l’article 3 du décret, micro, petites et moyennes entreprises qui ont un certificat MiPyme valide resteront exemptés du paiement des cotisations patronales au Système de pensions intégré argentin (SIPA) pendant trois mois ou la période la plus courte pendant laquelle l’augmentation est absorbée par les négociations conjointes. En d’autres termes, ils ne contribueront qu’au travail social et au PAMI.

La Cette règle exclut les travailleurs du secteur public national, ceux du secteur agricole et le personnel domestique de facturer cette augmentation.. En tout état de cause, le décret fait référence au fait qu’à travers les commissions des deux activités, “la possibilité de mettre en œuvre des mesures tendant à envisager la situation desdits travailleurs sera évaluée”. Quant aux travailleurs de la secteur public, le gouvernement avancera la semaine prochaine avec un autre décret qui établira l’augmentation qu’ils recevront.

Parmi les considérants du décret, le pouvoir exécutif fait référence à la crise économique et à la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs et mentionne que dans la loi d’urgence récemment approuvée par le Congrès, il a été décidé de promouvoir la récupération des salaires en réponse aux secteurs plus violé Les secteurs qui ont été pris en compte pour fournir cette augmentation de 4 000 $ sont ceux qui, selon des sources du portefeuille de la main-d’œuvre, ont des salaires de base qui dépassent à peine 20 000 $, ce qui implique une augmentation de 20%.