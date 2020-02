Le gouvernement a officialisé le remboursement des retraités avec les bénéficiaires minimum et AUH dans les achats par carte de débit

Le gouvernement a officialisé Remboursement de 15% de la valeur des achats effectués par carte de débit pour tous les retraités et retraités qui, en principe, facturent le crédit minimum et pour les bénéficiaires de l’allocation universelle pour les enfants, de l’allocation universelle pour la grossesse et des pensions non contributives. La mesure a été prise à partir du Résolution générale 4676/2020 publié ce mardi dans le Bulletin officiel

Sont exclus ceux qui “reçoivent plus d’une prestation sociale ou de sécurité sociale”, à l’exception de ceux déjà mentionnés, ceux qui “sont tenus de payer la taxe sur les biens personnels, à condition que cette obligation ne découle pas exclusivement de la propriété d’un bien pour un logement unique »; ceux qui ont “d’autres revenus” par relation de dépendance ou “qui ont été déclarés dans l’impôt sur le revenu et / ou dans le régime simplifié pour les petits contribuables” et les personnes qui sont “inscrites dans le système de retraite complet argentin (SIPA)” en tant que travailleurs indépendants. “

Le retour se fera via le compte bancaire dans lequel la prestation Anses est généralement reçue dans les 24 heures suivant l’achat et aura un plafond de 700 $ par mois et jusqu’à 1 400 $ dans le cas des «sujets qui reçoivent deux prestations ou plus »de celles mentionnées ci-dessus, comme, par exemple, qui facture AUH et une pension de décès.

Par exemple, un achat de 1000 $ effectué avec une carte de débit recevra un remboursement de 150 $ qui sera accumulé avec les achats successifs tout au long du mois jusqu’à atteindre le plafond de 700 $ ou 1400 pesos, selon le cas. Le remboursement sera effectué pour tous les achats, dans tous les commerces de détail et de gros payés avec la carte de débit liée au compte dans lequel le paiement Anses est reçu chaque mois.

La mesure est déjà entrée en vigueur, mais commencera à s’appliquer entre le 1er mars et le 31 août. Il peut être utilisé par 7,1 millions de personnes. S’il est utilisé en totalité, ce 700 $ représentera pour le bénéficiaire une augmentation de 4,5% en cas de retraite minimale et de 22,5% en AUH.

Il a été annoncé ce lundi par le chef de l’administration fédérale des recettes publiques (AFIP), Mercedes Marcó del Pontqui a expliqué que la déclaration sera prolongée de six mois, avec une prolongation, et aura un coût fiscal de 5 000 millions de dollars par mois. Ces fonds, a expliqué le responsable, laisseront un jeu fixé par le ministère des Finances, donc aucun fonds co-participatif ne sera utilisé à cette fin. À ce stade, la mesure se distingue des autres mesures similaires prises à la fois par Cristina Fernández de Kirchner et Mauricio Macri, en ce sens que le rendement provient d’une partie de la TVA, qui est co-participative.

La décision du gouvernement a été connue après l’annonce de l’augmentation des retraites, des pensions et des avantages sociaux vendredi dernier, consistant en un montant fixe de 1 500 $ et une hausse de 2,3%. Selon cette augmentation, près de 3 millions de retraités recevront des salaires inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus en cas de maintien de la loi sur la mobilité des retraités, dont l’application a été suspendue par la Loi de solidarité sociale et de réactivation inclusive. Cette loi, a précisé Marcó del Pont, prévoyait également la mise en œuvre du remboursement annoncé.

Cette dernière mesure, dictée par le gouvernement précédent, a été “un échec” selon le responsable, étant donné qu ‘”elle était régressive en termes de distribution car elle avait un coût fiscal important de 3 000 millions de dollars par mois et un soupir a duré. Notre proposition, en revanche, ne cherche pas à financer l’offre mais la demande, en particulier celle des revenus inférieurs »

Selon Marcó del Pont, le remboursement officiel aujourd’hui «aura des effets réactivants, puisqu’il s’agit de fonds de consommation. Nous espérons que cette hausse de la demande ne va pas aux prix mais vers une augmentation de la production par les quantités qui vont être vendues. Nous voulons que cette demande soit satisfaite par une utilisation accrue de la capacité installée inactive, en particulier dans le réseau des PME. »

Le chef de l’AFIP a lui-même reconnu que l’utilisation de la carte de débit dans certains secteurs est limitée, ce qui pourrait comploter contre le succès de la mesure. En fait, le gouvernement précédent a cessé d’appliquer le remboursement (à l’époque, une partie de la TVA) parce qu’il était considéré comme inefficace. Beaucoup de ces 7,1 millions de bénéficiaires ne sont liés aux banques qu’une fois par mois lorsqu’ils perçoivent leurs salaires et ne sont gérés dans leur vie quotidienne qu’en espèces.

«Nous devons réussir sur un autre front, celui de la formalisation. Faire en sorte que cette augmentation de la demande ne soit pas seulement capitalisée par les secteurs commerciaux les plus concentrés mais aussi par les entreprises locales et l’économie populaire », a expliqué Marco del Pont. L’AFIP travaillera en coordination avec la Banque centrale, le ministère du Développement social, le PAMI et d’autres agences de l’État pour répartir les avantages du remboursement et promouvoir que les retraités et les bénéficiaires d’allocations sociales s’habituent à effectuer leurs achats avec la carte de débit.