Le gouvernement a officialisé l'interdiction de l'utilisation de la pyrotechnie sonore lors d'événements publics

Comme prévu, le gouvernement a interdit l'achat et l'utilisation de pièces pyrotechniques son pour tous les événements publics organisés par le pouvoir exécutif national et a invité toutes les provinces à se joindre à l'initiative. Il l'a fait à travers le Décret 96/2019 publié ce samedi au Journal officiel.

La mesure a été signée par le président Alberto Fernandez, le chef de cabinet, Santiago Cafieroet le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Juan Cabandié, qui a déclaré cette semaine que l'idée d'éliminer les feux d'artifice des événements officiels venait de recommandations sur Twitter.

"L'acquisition et l'utilisation par le secteur public national, en vertu de l'article 8 de la loi n ° 24 156, d'articles et de dispositifs pyrotechniques, de bruit ou de bruit lors d'événements et / ou de spectacles qu'il organise," Il a expliqué le premier article du document.

Le décret précise que "Sont exclus" de cette norme «ces dispositifs pyrotechniques et / ou explosifs utilisé pour émettre des signaux d'aide, de combat d'urgence ou anti-grêle, ceux qui sont utiles aux Forces armées, de sécurité et / ou d'actions de défense civile et ceux destinés à des activités industrielles, minières ou autres activités productives ou extractives ».

Enfin, le gouvernement invité "à adhérer à la présente mesure aux provinces, à la ville autonome de Buenos Aires et aux municipalités" et a souligné que l'interdiction est entrée en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Parmi les considérants, l'exécutif a indiqué que «la Constitution nationale établit dans son article 41 que tous les habitants ont droit à un environnement sain et équilibré, apte au développement humain et pour que les activités productives répondent aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures; et ils ont le devoir de le préserver. "

En outre, le décret précise que «plusieurs études scientifiques nous permettent de vérifier que l'utilisation d'articles pyrotechniques, d'appareils de bruit ou de bruit affecte la qualité auditive de la population, en particulier, des secteurs les plus vulnérables de la société, notamment les garçons et les filles et les personnes âgées et les personnes âgées, ainsi que la faune et l'environnement en général. "

Après avoir pris l’initiative du gouvernement, le directeur de la société Jupiter, Sebastián Gallo, parlé avec Infobae et a exprimé que cette décision "C'est un désastre pour l'industrie" et «Elle touche plus de 200 000 personnes» qui vivent de feux d'artifice.

"La perte n'est pas importante, mais le symbole de cette décision. C'est quelque chose qui ne s'applique pas. Ils nous combattent comme si nous étions des criminels, alors qu'il existe une loi nationale qui le réglemente. Nous vivons dans des municipalités qui, sans nous rejoindre, décident d'interdire l'utilisation de feux d'artifice », s'est plaint le représentant de l'une des plus importantes entreprises de cette activité dans le pays.