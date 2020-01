Le gouvernement a relancé Care Prices avec 310 produits, les meilleures marques et des pertes de 8% en moyenne

Après une négociation rapide avec les entreprises de grande consommation, le gouvernement a finalement réussi à relancer le programme «Care care» avec une offre bien inférieure à celle qu’il avait jusqu’à présent, mais avec un prédominance des grandes marques et une baisse moyenne des prix de 8%, selon le portefeuille de production.

Comme l’a signalé le chef de cabinet, Santiago Cafiero, le ministre du Développement productif, Matías Kulfaset le secrétaire au Commerce intérieur, Paula espagnolLors d’une conférence de presse offerte à la Casa Rosada, le programme est reconduit pour un an, avec des revues trimestrielles, avec 312 produits, contre plus de 500 qui existaient jusqu’à présent. De ce nombre, seuls deux sont importés: le thon et la crème solaire, qui ne sont pas fabriqués en Argentine.

“Nous voulons que les produits soient dans les gondoles et reconstruisent la poche argentine”, a déclaré Cafiero, au début de la conférence de presse. Cafiero a déclaré que le nouveau programme a “des changements substantiels” par rapport à la gestion des Mauricio Macri. “Ce que nous avons fait, c’est le démonter et le reconstituer avec un autre sens”, a-t-il déclaré.

Kulfas, quant à lui, a évoqué des négociations “très intenses” avec les différents secteurs pour la relance, tant avec les supermarchés qu’avec les industriels de l’agroalimentaire. “Il y a eu un dialogue franc et sincère”, a-t-il dit, en plus de souligner que “le programme vise à retrouver des références de prix claires” et “à renforcer la consommation des Argentins”. “Il y a un effort de l’État pour injecter environ 100 000 millions de dollars dans l’économie, un effort qui serait resté nulle part si les prix avaient été adaptés à la nouvelle réalité”, a déclaré le ministre, qui a ajouté que le programme aura une plus grande diffusion, une plus grande signification. d’adhésion, et qu’il y aura une nouvelle application à partir de laquelle les consommateurs pourront consulter les 312 prix, contrôler, signaler et même interagir, comme avancé samedi dernier Infobae.

En ce qui concerne les produits, le Secrétaire au commerce intérieur, Paula espagnolIl a souligné que le programme a une fois de plus les trois principales marques de couches, dans tous ses formats, les marques de produits laitiers et “la lavandina a été réincorporée, qui est un produit fondamental”, a-t-il déclaré.

«Coca Cola est revenue. C’est la consommation de masse en Argentine. Il peut y en avoir d’autres aussi. Nous reflétons simplement la consommation des familles d’aujourd’hui. Si quelqu’un veut consommer une autre boisson au cola, ce qu’il aura c’est la référence de ce prix », a déclaré le responsable.

Sur le total des articles qui feront partie des nouveaux «prix d’entretien», 70 étaient déjà inclus et 240 sont ajoutés, donc beaucoup ont été laissés de côté. Ceux qui l’étaient déjà continueront avec une augmentation moyenne de 9%, tandis que la plupart des nouveaux produits conserveront la valeur actuelle du marché qui, dans le cas des catégories de base, à l’exception du lait de consommation, avait déjà augmenté de 10% en raison de la réimplantation de la TVA.

Mais il y a aussi prix bas dans les produits qui entrent dans le programme. Et dans certains cas, jusqu’à 32%, comme c’est le cas avec le déodorant féminin. Ils ont également réduit leur valeur 16% de serviettes féminines; 13% de couches et de café en moyenne, qui entre dans les «prix d’entretien» avec une réduction comprise entre 15% et 20%. Lors de la conférence, l’espagnol a ajouté que les produits capillaires étaient également en baisse de 30%; entre 10% et 15% certaines variétés de biscuits sucrés et la valeur du beurre a également été réduite. Sur le net, le programme est relancé avec un creux moyen de 8%, A déclaré Kulfas.

Compte tenu de la consultation de ces médias sur les raisons qui ont conduit les entreprises à accepter ces baisses de prix et le développement de la négociation, le secrétaire au Commerce a souligné que de nombreuses entreprises se rendaient compte que si elles étaient dans le programme, elles pourraient vendre plus et récupérer d’où les marges qui ont perdu en prix.

Bien que la liste soit déjà effective à partir de demain, à partir du portefeuille présidé par Kulfas, ils ont assuré que cela peut prendre entre 7 et 10 jours pour fonctionner parfaitement. Les mécanismes de contrôle seront: l’outil Clear Prices; les inspecteurs du ministère du commerce lui-même et les sites Web des chaînes de supermarchés elles-mêmes.

Dans le même temps, la nouvelle application pour le téléphone portable du programme est en cours de finition, dans laquelle, en plus de revoir les prix et de localiser les produits grâce à la géolocalisation, comme cela existe également dans «Clear Prices», les consommateurs peuvent interagir et générer ainsi une communauté à partir de laquelle le fonctionnement du plan peut être qualifié.

«Nous avons pu très bien travailler avec les entreprises. C’est un accord volontaire que nous avons conclu avec eux et nous avons parlé de la reprise du programme car il s’était complètement affaibli. Il s’agissait plus d’une plateforme de lancement de nouveaux produits d’entreprises que d’une référence de prix. Il y avait une mauvaise signalisation et il y avait des produits avec des formats qui n’étaient pas consommés par les gens. C’est ce que nous voulions inverser », a déclaré Spanish, qui a ajouté que le fait que les articles ne pourront pas changer pendant un an sera différent, contrairement à ce qui s’est produit auparavant, que les produits ont été modifiés de manière permanente et qu’il n’y avait pas de référence de prix claire.

Concernant la politique anti-inflationniste, Kulfas a précisé que ce programme est un élément, mais “il ne s’agit pas de rechercher une nouvelle détermination de tous les prix”. Comme il l’a dit, dans la gestion passée “il y a eu un grand désordre, le gouvernement précédent pensait qu’avec une politique monétaire contractuelle, il contrôlerait l’inflation et rien de tout cela ne s’est produit”. «Ici, nous donnons une approche différente. Nous voulons faire référence aux prix, mais c’est un élément, ce n’est pas une politique anti-inflationniste », a déclaré le ministre.