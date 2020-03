Le gouvernement a suspendu certaines prestations accordées aux personnes handicapées

Avec 79 cas confirmés de coronavirus en Argentine, le gouvernement continue de prendre des mesures extrêmes pour atténuer la propagation de la maladie. Ce mercredi ils ont suspendu certains avantages accordés aux personnes handicapées afin d’éviter les «situations de contagion et les foules». Les systèmes alternatifs au groupe familial et aux centres de réadaptation ont été exclus, ainsi que la continuité de tous les avantages alimentaires fournis.

Après s’être agrandi, il y a quelques jours, le urgence de santé publique pour une durée d’un an, par la résolution 60/2020 publiée aujourd’hui au Journal officiel, l’Agence nationale du handicap a suspendu jusqu’au 31 mars, les prestations de base dans: les centres de jour, les centres d’éducation thérapeutique, les centres de formation travail, préparation à l’emploi, scolarité initiale, éducation générale de base, centres de réadaptation ambulatoire, prestations de bureau, services de stimulation précoce au bureau et à domicile, prestations de soutien scolaire, module de soutien aux enseignants, module de soutien à l’intégration scolaire, écoles spéciaux et transport; sous toutes ses formes.

“Pendant la période de suspension établie, les centres correspondants “Ils doivent garantir la continuité de tous les services de restauration qui sont fournis, si possible par la livraison de nourriture, et dans le cas où les cantines sont maintenues en activité, les dispositions d’hygiène et de santé doivent être respectées, sur des distances minimales et tout autre que le l’autorité sanitaire a durant cette période exceptionnelle “, a été annoncé.

En outre, il a été suggéré «pour des raisons de responsabilité sociale», que les transporteurs qui ne fourniront aucun avantage pendant la période de suspension stipulée «se mettent à la disposition des centres qui fournissent des services alimentaires pour collaborer à la livraison des viandes alimentaires».

D’autre part, Les résidences, les petites maisons et les maisons, avec des avantages combinés, continueront de fournir exclusivement du logement, de la nourriture et des services d’attention personnalisés. “De la même manière, les centres de réadaptation pour patients hospitalisés continueront à fournir des services, en conservant tous les avantages habituels.”

Le gouvernement a précisé que toutes les prestations suspendues seront payées par le Programme fédéral de santé de Inclure la santé. Entre-temps, la validité des conditions d’expiration du Certificat unique d’invalidité (CUD), le laissez-passer de transport public correspondant et le symbole d’accès international, pour une période de 90 jours civils à compter de l’entrée en vigueur de la résolution.

Dans un autre point, il a été signalé que les commissions d’évaluation continueront de travailler avec des gardes d’urgence pour obtenir le CUD pour la première fois, comme l’exigent les personnes handicapées.