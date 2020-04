Le gouvernement américain déclare dans une note de service que Zoom prend la sécurité au sérieux

Par Raphael Satter et Christopher Bing

WASHINGTON, 7 avril (.) – L’application de vidéoconférence Zoom a répondu aux préoccupations concernant son logiciel, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a déclaré dans un mémorandum récemment distribué aux principaux responsables gouvernementaux de la cybersécurité que a été vu par ..

Le document marque une note positive concernant le télétravail, qui a été englouti par des problèmes de sécurité depuis que l’épidémie de coronavirus s’est produite face à l’augmentation du nombre d’utilisateurs connectés à domicile.

La DHS Infrastructure and Cybersecurity Security Agency et le Federal Risk and Authorization Management Program, qui examine les logiciels utilisés par les agences gouvernementales, ont déclaré que Zoom Video Communication Inc. répond aux critiques et comprend la gravité de la question. .

Les actions de Zoom ont chuté après avoir atteint des niveaux record le mois dernier au milieu des inquiétudes concernant sa sécurité.

Certains districts scolaires des États-Unis ont commencé à interdire l’application pour l’apprentissage en ligne, tandis que le ministère de l’Éducation de New York a déclaré que les enseignants devraient travailler avec Microsoft Teams, a rapporté samedi le Washington Post.

. a également rapporté la semaine dernière que la société de fusées SpaceX d’Elon Musk avait interdit à ses employés d’utiliser Zoom, citant “des problèmes de confidentialité et de sécurité importants”.

Zoom n’a pas commenté la note de service, bien qu’elle ait mis en évidence les mots précédemment prononcés par le PDG de la société, Eric Yuan, qui a promis publiquement de s’améliorer.

“Nous allons doubler et tripler la confidentialité et la sécurité”, a récemment déclaré Yuan à ..

(Reportage par Raphael Satter et Christopher Bing; Montage par Sandra Maler)