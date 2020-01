Le gouvernement argentin révoque ses pouvoirs diplomatiques au délégué de l’opposition vénézuélienne Guaidó

BUENOS AIRES, 7 janvier (.) – Le gouvernement argentin a révoqué mardi ses pouvoirs diplomatiques à Elisa Trotta Gamus, une déléguée du chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó, qui s’est proclamée il y a un an à la présidence de son pays avec le soutien de dizaines de nations.

“Elle était sous le format de mission spéciale que la direction précédente lui avait donnée, non pas en tant qu’ambassadrice officielle au Venezuela, et nous ne reconnaissons pas Guaidó en tant que présidente mais en tant que leader de l’opposition”, a déclaré un porte-parole du ministère argentin des Affaires étrangères.

“Sur cette base, nous considérons qu’il n’y a pas de mission spéciale de représentation”, a-t-il ajouté.

Trotta Gamus a reçu son diplôme diplomatique en avril de l’année dernière alors qu’il était président du centre de droite argentin Mauricio Macri.

“Nous respectons les décisions souveraines de l’Argentine. Nous sommes ouverts à toutes sortes de conversations et de dialogues qui peuvent naître avec le gouvernement argentin dans le but de contribuer au rétablissement de la démocratie au Venezuela et de servir les familles vénézuéliennes résidant dans ce pays.” Elisa Trotta a déclaré dans un communiqué envoyé à ..

“Le président Alberto Fernández lui-même a déclaré que la violation des droits de l’homme n’avait aucune idéologie. Et nous espérons que l’Argentine continuera de dénoncer ces violations reflétées dans le rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies, Michelle Bachelet.”

Fernández, qui a pris ses fonctions le 10 décembre, a été prudent quant à sa position au sein du gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro, bien qu’il ait resserré ses liens avec d’autres politiciens de gauche dans la région.

La mission diplomatique du gouvernement du président Nicolás Maduro en Argentine est chargée de Juan Valero Nuñez.

(Rapport de Walter Bianchi et Cassandra Garrison.; Édité par Rodrigo Charme)