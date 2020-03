Le gouvernement autorise le partage de véhicules privés pour les activités autorisées | Couverture

Le gouvernement autorise ce mercredi que deux personnes partagent un véhicule privé, l’une derrière le volant et l’autre sur la banquette arrière, pour mener à bien les activités autorisées par l’arrêté royal d’état d’alerte du 18 mars, comme se rendre au travail, pour acheter de la nourriture, la banque ou faire le plein.

Cela se reflète dans une ordonnance du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain (Mitma) publiée il y a quelques heures dans le BOE, qui établit qu’une personne pour chaque rangée de sièges, y compris le conducteur, peut voyager dans des véhicules jusqu’à neuf sièges. ” maintenir la plus grande distance possible entre les occupants “.

Lors de la conférence de presse du comité technique sur les coronavirus, la secrétaire générale des transports et de la mobilité, María José Rallo, a souligné qu’à partir d’aujourd’hui “deux personnes peuvent voyager dans un véhicule privé, si elles vont dans un sens et dans l’autre derrière, chaque fois que pour les activités autorisées par l’arrêté royal, non à des fins de loisirs ou pour tout autre usage “.

Les activités autorisées sont: l’acquisition de produits alimentaires, pharmaceutiques et de première nécessité; assistance aux centres, services et établissements de santé; se rendre sur le lieu de travail pour effectuer son travail, sa prestation professionnelle ou commerciale; retour au domicile habituel; l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes à charge, aux personnes handicapées ou aux personnes particulièrement vulnérables.

En outre, les voyages vers les entités financières et d’assurance, ceux dus à un cas de force majeure ou à un besoin, et le ravitaillement dans les stations-service ou les stations-service.