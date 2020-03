Le gouvernement avancera 2 867 millions aux autonomies pour faire face au COVID-19 | Économie

Le gouvernement a annoncé ce mercredi qu’il transférerait 2 867 millions d’euros aux Communautés autonomes “pour la mise à jour des acomptes” afin de se conformer à l’arrêté royal de lutte contre l’urgence sanitaire de COVID-19.

Le ministère des Finances indique dans un communiqué que cette mesure s’ajoute à celles urgentes et extraordinaires approuvées hier par l’exécutif pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19 et qui comprend, entre autres, un complément de crédit de 300 millions euros pour les communautés.