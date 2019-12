Le gouvernement cherche à contenir l'augmentation du transport de passagers dans tout le pays

Le gel des tarifs des services publics dans la loi sur les urgences approuvée au Congrès et publiée hier au Bulletin officiel a laissé à un secteur sensible pour la majorité des Argentins: les transports publics. Au milieu de cela, dans plusieurs endroits à l'intérieur de la province de Buenos Aires et dans d'autres provinces, l'augmentation du carburant a eu un impact et a déjà commencé à augmenter la valeur des billets qui, pour la plupart, dépasse ce qui est payé dans la ville de Buenos Aires.

«Nous étudions comment nous le résolvons. En principe, il n'y a pas d'augmentation des tickets dans la ville et les banlieues et nous essaierons de trouver une solution pour le reste des quartiers du pays avec l'idée de réaliser ce que le président nous a demandé de prendre soin de la poche argentine », ont-ils expliqué à Infobae de l'environnement du ministre des Transports Mario Meoni. "Nous analyserons tout le plus rapidement possible", ont-ils ajouté.

Le problème a commencé à se refléter dans la demande d'augmentation qui a commencé à arriver de certains secteurs des transports publics. La situation a augmenté quand on a appris que la loi d'urgence adoptée la semaine dernière pour la province de Buenos Aires ne faisait pas référence au gel des tarifs des transports publics et que le peu plus de 12 000 millions de dollars de subventions au secteur qui avait établi le Le budget de Buenos Aires pour 2020, qui est destiné uniquement aux entreprises opérant dans la ville, signifierait une augmentation de 29%.

«Il est à moitié évident que dans un contexte de hausse de l'essence et de la main-d'œuvre via des pairs, la valeur actuelle ne peut pas être maintenue. Soit il est ajusté par le taux, soit par une subvention. Sinon, ce qui se passera, c'est que notre variable d'ajustement n'est pas de renouveler le parc et qu'il y a de moins en moins d'autobus dans la rue», A déclaré un homme d'affaires du secteur.

Mais tandis que dans la ville et les banlieues, les tarifs réduits pour l'utilisation de divers moyens de transport, la proximité et le bon traitement en vigueur prédisent une solution possible et rapide, lorsque les kilomètres de la Casa Rosada sont augmentés, le panorama est plus complexe

Par exemple, dans la ville de Corrientes – avec des taux de pauvreté, de dénuement et de chômage très élevés – le 19 décembre, le conseil municipal a approuvé une augmentation de ticket de plus de 50%: elle passera de 19 $ à 30 pesos. Dans la province de Buenos Aires, une ville qui vit une situation similaire en ce qui concerne les variables sociales est Mar del Plata, qui en janvier passera de 16,50 $ à 23 $ et à 25 $ depuis février.

«Meoni veut le résoudre rapidement, nous sommes compliqués avec les fêtes mais nous organisons déjà des réunions pour le résoudre en janvier, avant le début des cours. Nous verrons la situation de chacune des provinces et nous définirons à cet égard, Nous ne pouvons pas dire si ce sera plus de subventions ou pas, mais nous devons le résoudre rapidement », ont-ils ajouté de Transport.

Le conflit que Meoni doit résoudre est que la contrainte budgétaire. Ancien ministre William Dietrich, en charge du portefeuille dans le macrismo, avait maintenu le taux d'exécution du budget donc il reste peu de liquidité au portefeuille s'il n'obtient pas Economie, Chef de cabinet et Présidence pour transférer des ressources.