Le gouvernement chinois a admis qu’il lui fallait de toute urgence importer des masques de protection pour arrêter l’épidémie de coronavirus

La Chine besoin urgent de masques et d’autres fournitures médicales, comme des lunettes et des combinaisons de protection, pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus, a déclaré lundi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, ont déjà envoyé des fournitures médicales en Chine, a ajouté la porte-parole Hua Chunying.

L’épidémie en Chine, qui est apparue à Wuhan – capitale de la province du Hubei – a déjà provoqué la la mort de plus de 360 ​​personnes et la propagation de plus de 17 000, selon le dernier bilan publié par les autorités.

Lorsqu’elles fonctionnent à pleine capacité, les usines chinoises produisent environ 20 millions de masques par jour, selon le ministère de l’Industrie.

Tian Yulong, du ministère de l’Industrie, a déclaré qu’à la fin des longues vacances du nouvel an lunaire, les usines reprennent leur production et fonctionnent désormais à «entre 60 et 70% de leur capacité».

Outre le Hubei, plusieurs provinces et villes de Chine ont rendu obligatoire l’utilisation de masques alors que les craintes de propagation du virus augmentent.

Cela comprend la province du Guangdong, la plus peuplée de Chine, avec plus de 110 millions d’habitants, ainsi que le Sichuan, le Jiangxi, le Liaoning et la ville de Nankin. Au total, plus de 300 millions de personnes doivent partir le visage couvert de masques.

Il est rare que la Chine reconnaisse son incapacité à faire face à une crise interne.

Le seul appel lancé par Pékin à l’aide internationale remonte à 2008, lorsqu’un tremblement de terre dévastateur a fait plus de 80 000 morts et disparus.

D’autre part, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine, Hua Chunying, a déclaré aujourd’hui que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) compte sur la capacité du pays asiatique à contenir l’épidémie et a déclaré qu ‘”il n’est pas nécessaire d’imposer restrictions aux voyages et au commerce internationaux. “

Les États-Unis, a-t-il dit, ont été les premiers à évacuer le personnel de son consulat à Wuhan, le premier qui a suggéré le retrait partiel de son ambassade et le premier qui a interdit l’entrée des Chinois de son pays, malgré le fait que l’OMS «ait clairement indiqué qui n’a pas recommandé ou même opposé des restrictions de voyage »contre la Chine.

“Ce que les États-Unis ont fait pourrait créer et semer la panique», A déclaré la porte-parole et accusé les États-Unis de« recourir à des pratiques pour appauvrir le voisin et profiter des difficultés des autres ».

