Le gouvernement colombien critique la suspension des contrats des joueurs de clubs de football en raison d’un coronavirus

BOGOTÁ, 7 avril (.) – La vice-présidente de la Colombie a qualifié mardi la décision du club indépendant Santa Fe qui a suspendu les contrats de travail des membres de l’équipe féminine de football de discriminatoire et arbitraire, bien qu’elle ait respecté les engagements de paiement envers les joueuses de la liste professionnelle masculine.

L’équipe neuf fois championne de la ligue colombienne masculine a décidé lundi de suspendre d’un commun accord les contrats des membres de l’équipe féminine qui, malgré la décision, recevront une subvention pour couvrir leurs besoins de base tout en surmontant l’urgence sanitaire actuelle due au coronavirus qui forcé d’interrompre le tournoi local.

Cependant, le club a annoncé que les joueurs de l’équipe masculine recevront partiellement leur salaire pendant la durée de l’urgence sanitaire et que leur solde sera annulé une fois la situation normalisée.

“Des décisions inégales ont été prises concernant la relation de travail des joueurs masculins et féminins, respectivement en les maintenant et en les suspendant, générant un traitement arbitraire et discriminatoire avec les joueurs”, a déclaré la vice-présidente Marta Lucía Ramírez dans une lettre adressée au président du club, Luis Eduardo Méndez.

“Des décisions comme la vôtre nous permettent de voir l’écart qui existe au sein de votre institution en ce qui concerne le travail et les performances professionnelles des hommes et des femmes”, a ajouté Ramírez, rappelant que le gouvernement actuel a l’équité et le droit de l’égalité.

Le directeur sportif de l’équipe féminine, Diego Perdomo, a déclaré que, bien que les contrats aient été suspendus, il continue de travailler avec les joueuses.

“Las Leonas” a été la première championne féminine de football professionnel en Colombie en 2017.

Les équipes de football colombiennes, comme d’autres clubs du monde entier, ont conclu des accords avec leurs joueurs pour réduire ou reporter le paiement des salaires pour la suspension des championnats à la suite de l’expansion du coronavirus.

(Rapport de Luis Jaime Acosta. Édité par Rodrigo Charme)