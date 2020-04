Le gouvernement d’Áñez accuse les groupes Morales et MAS d’être à l’origine des attaques contre des policiers à Cochabamba

MADRID, 17 avr (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement de la présidente par intérim autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, a accusé ce vendredi l’ancien président Evo Morales et des groupes de son Mouvement pour le socialisme (MAS) d’être derrière les attaques subies par les policiers à Shinahota, dans le département de Cochabamba. .

Lors d’une conférence de presse conjointe, les ministres du gouvernement et de la défense, Arturo Murillo et Fernando López, respectivement, ont assuré que des poursuites judiciaires seraient engagées contre ceux qui encouragent la violence et violent les mesures de quarantaine en vigueur pour faire face à la crise provoquée. par le coronavirus.

Ainsi, ils ont rejeté l’humiliation à laquelle les policiers ont été soumis lorsque les habitants de Villa Tunari, Shinaota et Chimoré les ont attaqués et expulsés de la zone.

“Les forces armées (sont) solidaires de la police nationale, nous répudions et rejetons ces actes de violence, (mais) alignés sur le travail qui a été effectué, nous continuerons à prendre soin de la vie de tous les Boliviens”, a déclaré López, selon des informations provenant de l’agence de presse ABI.

Ces “criminels ont risqué leur population (générant une agglomération de personnes), ils ont voulu fouetter la police et cela évidemment nous n’allons pas le permettre. Le commandement de la police se plaint et j’ai également ordonné au ministère du gouvernement de porter les plaintes pénales correspondantes” , a affirmé.

L’incident s’est produit après que le chef de la Fédération des syndicats de travailleurs paysans, Omar Claros, a donné à la police 24 heures pour quitter la région.

Murillo a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” que l’ancien président Morales était derrière ce fait parce que “c’est un homme qui se nourrit de la mort et de la violence”.

Cependant, tant López que Murillo ont affirmé qu’ils n’entreraient pas dans le jeu des dirigeants de la région, qu’ils ont accusés de vouloir réactiver des actes de violence puis de se victimiser.

Les autorités ont notamment averti que les résidents avaient violé la quarantaine et se sont réunis sans aucune mesure de protection de la santé malgré la pandémie.

Le retour des agents dans la région a eu lieu cinq mois après que des affrontements entre les partis ont été enregistrés après les élections d’octobre 2019, à la suite desquelles il y a eu une crise politique dans le pays.

Le coronavirus a jusqu’à présent fait près de trente morts et 465 cas confirmés en Bolivie.