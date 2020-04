Le gouvernement d’Áñez prévient que la Bolivie ne dispose pas des conditions nécessaires pour faire face au coronavirus

MADRID, 1 avr (EUROPA PRESSE) –

Yerko Núñez, ministre de la Présidence du gouvernement de la présidente par intérim autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, a averti ce mercredi que le pays n’avait pas les conditions sanitaires nécessaires pour faire face au coronavirus, qui a déjà fait sept morts sur le territoire bolivien .

“Il ne reste plus qu’à demander à la population bolivienne de rester chez elle, nous n’avons pas de conditions de santé pour faire face à cette pandémie mondiale, mais nous pouvons rester à la maison pour aider”, a déclaré Núñez lors d’une conférence de presse du Palacio Quemado.

Núñez a ainsi évoqué les 14 ans de gouvernement de l’actuel ex-président Evo Morales, actuellement isolé en Argentine, où, comme il l’a critiqué, la priorité a été donnée à la construction de “terrains de sport au détriment de la santé”.

“On nous a dit que, (la construction de) tribunaux était la même chose que la construction d’hôpitaux, maintenant tous les Boliviens voient que ce n’est pas le cas”, a-t-il affirmé, selon des informations du journal local ‘El Debe’.

Ses propos ont été prononcés après que plusieurs organisations médicales aient exigé du gouvernement les conditions nécessaires pour faire face à la pandémie et demandé plus d’équipements, de centres d’isolement et de matériel adéquat.

“Si avant vendredi les autorités du gouvernement et du gouvernement de Cochabamba ne respectent pas la mise en œuvre des soins intensifs, un état d’urgence sera déclaré à partir de lundi 6 avril et des mobilisations seront ordonnées”, a indiqué Yuri Lazarte, leader de l’Union de santé publique de Cochabamba.

Cependant, Núñez a assuré que les autorités travaillaient “dur” pour lutter contre le virus, ce qui a obligé à imposer une quarantaine totale le 22 mars pour arrêter la propagation et réduire le risque de contagion.