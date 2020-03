Le gouvernement de Jeanine Áñez laisse au TSE un possible report des élections de mai en raison du coronavirus

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement de la présidente par intérim autoproclamée de Bolivie, Jeanine Áñez, a annoncé vendredi qu’elle laisserait au Tribunal suprême électoral (TSE) le soin de décider si les élections prévues pour le 3 mai prochain devraient être reportées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le ministre de la Présidence, Yerko Núlez, a indiqué que les élections sont désormais passées à un “troisième avion”, de sorte que le TSE devra prendre une décision étant donné qu’il existe déjà 17 cas confirmés de Covid-19 dans le pays.

“Pour le moment, nous ne sommes pas concernés par les élections, c’est une décision que le corps électoral prendra, nous nous préoccupons exclusivement de la santé des Boliviens, nous nous engageons à prendre soin de la santé des citoyens”, a-t-il déclaré, selon des informations du journal local. ” Temps’.

Ainsi, il a insisté sur le fait qu’un éventuel report des élections nationales, prévues pour le 3 mai, serait annoncé par l’organe électoral, “indépendant”.

“Cette question doit être analysée par le corps électoral car il s’agit d’un pouvoir indépendant et ce seront eux qui prendront les décisions, nous ne pouvons pas en parler”, a-t-il dit.

En revanche, il a précisé qu’il n’y a toujours pas de date pour convoquer tous les candidats à la présidence à une réunion afin de discuter des mesures à prendre.

Avec les élections du 3 mai, la Bolivie vise à résoudre une crise politique qui a fait plus de 30 morts en raison d’affrontements entre les détracteurs et les partisans de l’ancien président Evo Morales, actuellement réfugié en Argentine, et avec les forces de sécurité.