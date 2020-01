Le gouvernement de la Bolivie coordonnera avec Vox pour savoir s’il y a eu des paiements à Podemos

Le Ministre du Gouvernement de la Bolivie, Arturo Murillo, a annoncé ce vendredi un accord avec Vox charges Pour rechercher s’il y a eu des paiements à Podemos avec de l’argent public bolivien et demander à citer en Bolivie des politiciens espagnols tels que Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, Íñigo Errejón ou Baltasar Garzón.

“Nous avons convenu dans cette enquête qu’il existe des liens entre le MAS et les politiciens espagnols (…) C’est pourquoi nous avons décidé de coordonner les efforts (avec Vox) pour la coordination de ces cas de détournement évident d’argent bolivien », a déclaré Murillo dans des déclarations recueillies par l’agence de presse bolivienne ABI.

Murillo a expliqué qu’il demanderait au procureur général de l’État, Juan Lanchipa, pour citer ces gens “afin que les Boliviens puissent être clairs sur les conditions et l’origine des flux de trésorerie irréguliers vers ces parties“

Murillo a participé à une conférence de presse avec le député de Vox Víctor González Coello du Portugal et le député européen «vert» Hermann Tertsch. “Avec la visite des députés espagnols, nous avons été très inquiets, lorsque nous apparaissons avec le croisement d’informations de preuves claires du financement du gouvernement Evo Morales à des parties étrangères”, a expliqué Murillo.

“Nous avons demandé au gouvernement de la Bolivie de nous communiquer officiellement les informations sur les résultats de ses enquêtes et les déclarations de témoins clés. pour pouvoir engager en Espagne les actions judiciaires appropriées auxquelles nous attendons le parquet espagnol », a déclaré González.

Tertsch, quant à lui, a expliqué que «il existe de sérieuses indications de l’existence d’un lien important entre les politiciens espagnols et le parti Evo Morales” “En ce sens, nous allons enquêter conjointement”, a-t-il déclaré.

“Nous pensons que l’Espagne doit maintenant à la Bolivie un geste de soulagement pour une situation qui a été créée ce jour-là 27 qui est absolument inadmissible», A-t-il dit en référence à l’incident au cours duquel la police bolivienne a empêché l’entrée de deux voitures diplomatiques espagnoles au domicile de l’ambassade du Mexique à La Paz.

Plusieurs agents espagnols sont sortis des voitures avec le dessous du visage couvert et prétendument armés, ce qui a été critiqué comme un «écrasement» par le gouvernement bolivien.

Tertsch a demandé des éclaircissements sérieux car ces faits affectent sérieusement la “santé démocratique” de la Bolivie et de l’Espagne. Il a également remercié le gouvernement du président autoproclamé Jeanine Áñez son accueil et a exigé que l’Espagne soutienne la Bolivie et son “processus démocratique” par des gestes “très clairs”.

Précédemment Vox avait rapporté avoir reçu des “informations sensibles” sur l’incident diplomatique du 27 décembre. “La seule chose que nous savons à l’heure actuelle, c’est que le gouvernement de la Bolivie dispose d’informations sensibles que nous garderons évidemment en jachère jusqu’à ce qu’il y ait de nouvelles nouvelles pour respecter la politique internationale”, a expliqué vendredi le député européen Vox Jorge Buxadé.

(Avec des informations d’Europa Press)