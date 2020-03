Le gouvernement de la Colombie déclare que la trêve “ne suffit pas” et demande à l’ELN de remplir les conditions pour reprendre le dialogue

MADRID, 30 mars (EUROPA PRESS) –

Le haut-commissaire colombien pour la paix, Miguel Ceballos, a précisé lundi que la décision de l’Armée de libération nationale (ELN) de déclarer une trêve unilatérale d’un mois pour favoriser la lutte contre le coronavirus “ne suffit pas” et a exhorté la guérilla à répondre aux exigences fixées par le gouvernement pour reprendre le dialogue de paix.

“Nous évaluons (la déclaration du) cessez-le-feu unilatéral. (…) Mais cela ne suffit pas, ils doivent remplir les conditions imposées par le président pour ouvrir un espace de dialogue”, a déclaré Ceballos dans une interview à Radio Nacional. de Colombie.

Ceballos a fait valoir, dans une autre interview accordée à RCN Radio, qu’il s’agit d’une décision “tardive” car “nous avons plus de quinze jours avec cette situation causée par le coronavirus”, de sorte “qu’elle aurait dû être prise bien plus tôt”, et qu’elle est insuffisante car le cessez-le-feu ne sera en vigueur qu’en avril et “la pandémie ne va pas durer un mois”, “il faut donc aller beaucoup plus loin”.

Ainsi, il a demandé à l’ELN de “prendre des décisions de fond”, telles que le respect des deux conditions fixées par le gouvernement Iván Duque pour reprendre le dialogue de paix: l’arrêt des activités criminelles et la libération des kidnappés.

Le dernier dialogue de paix avec l’ELN, qui a commencé en février 2017 avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, a éclaté deux ans plus tard, avec Duque à la présidence, après l’attaque de guérilla contre une école de cadets à Bogotá. , qui a fait 22 morts et environ 90 blessés.

Ceballos a assuré que depuis lors “le président travaille à préserver la vie et à rechercher la paix et la réconciliation”. Pour preuve, il a souligné la décision du gouvernement de nommer les anciens guérilleros de l’ELN Francisco Galán et Felipe Torres “promoteurs de la paix”.

Le Haut Commissaire pour la paix a estimé qu’ils sont “deux personnes qui ont su changer leur vie”. “Ils appartenaient autrefois à l’ELN et, après avoir quitté l’organisation, sont devenus des gens qui réfléchissent et proposent des espaces pour la paix”, a-t-il souligné.

L’intention du gouvernement est que Galán et Torres “aident avec leurs idées, propositions et témoignages pour que les groupes armés changent”, a-t-il indiqué, soulignant que “dans ce pays, ce n’est pas seulement l’ELN qui agit, mais il y en a d’autres qui contestent à l’État et il est nécessaire qu’en ce moment ils réfléchissent, changent et arrêtent la violence. “

Dans le même ordre d’idées, le parti politique issu du groupe de guérilla des FARC disparu a applaudi la trêve unilatérale de l’ELN et a estimé que “tous les acteurs armés légaux et illégaux devraient le faire en période de pandémie”.

De même, la Force révolutionnaire alternative commune a exprimé le souhait que “une fois la crise terminée, le gouvernement Iván Duque reprenne les négociations (pour la paix avec l’ELN) et qu’un cessez-le-feu bilatéral soit établi”.

Parallèlement, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a salué l’initiative de l’ELN. “Nous saluons le geste humanitaire de l’ELN de déclarer un cessez-le-feu unilatéral en Colombie en réponse à l’appel du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, face à la situation générée par Covid-19. Le soutien de Cuba à la paix est invariable”, a-t-il indiqué. via son compte Twitter.

L’ELN a déclaré lundi une trêve unilatérale qui sera en vigueur entre le 1er et le 30 avril, en réponse à l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de cesser les combats dans le monde pour concentrer ses efforts sur combattre le coronavirus.