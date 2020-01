Le gouvernement de la ville de Buenos Aires a appelé des garçons et des filles à participer à la conception des jeux des places de Buenos Aires

Il n’y a aucun doute: s’il s’agit de carrés et de jeux, les plus petits sont des mots autorisés. C’est pourquoi, du gouvernement de la ville, ils ont convoqué des garçons et des filles âgés de 4 à 10 ans pour participer à la conception de six terrains de jeux de différentes places de Buenos Aires.

«Comme ils jouent le plus et apprécient ces espaces, nous les invitons à nous dire ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ce qu’ils utilisent, ce qu’ils aiment et comment ils aimeraient jouer. Cette initiative s’ajoute à d’autres que nous avons promues afin que les garçons donnent leur avis sur ce qui se passe dans la ville. En mai de l’année dernière, nous vous avons proposé de choisir les noms de vos terrains de jeux préférés », a déclaré Felipe Miguel, chef du cabinet de Buenos Aires.

La proposition, réalisée par la Direction générale de la participation citoyenne et de la proximité et le Sous-secrétariat à la gestion communautaire du gouvernement de la ville, vise à intégrer le regard des utilisateurs les plus fréquents de ces espaces. Pour ce faire, une série de rencontres ont été organisées qui seront réparties en deux groupes et par âge: un de 4 et 5 ans et un de 6 à 10. Les quotas sont limités et tournants pour favoriser une large participation. De plus, il y aura un spectacle de ballons et de jonglage.

“Écouter l’avis des garçons pour la conception des aires de jeux est une étape très importante pour développer la ville du futur. Les places et les parcs de la ville sont le premier lieu de divertissement pour les garçons, c’est pourquoi nous travaillons avec toutes les communes pour créer le meilleur environnement pour eux », a ajouté Facundo Carrillo, secrétaire à l’attention des citoyens et à la gestion communautaire.

Le jeu est un droit d’enfance. Selon l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, L’un des principaux avantages de l’intégration de la participation citoyenne dans l’enfance est qu’elle garantit le respect des droits de l’enfant. Respecter les opinions des enfants et veiller à ce qu’ils soient entendus et entendus dans tous les processus administratifs et judiciaires, politiques et programmes qui les concernent est une obligation pour les gouvernements.

«Une ville amicale pour les garçons et les filles est également inclusive et amicale pour les autres segments de la société. C’est pourquoi, avec cette initiative, nous intégrons votre point de vue dans la conception des nouveaux terrains de jeux. Les garçons et les filles transforment également la ville », a déclaré Federico Di Benedetto, secrétaire à la Communication, au Contenu et à la Participation citoyenne.

Les prochaines réunions auront lieu dans les places suivantes de la ville:

– 23/01 18h15 Place Pablo Ricchieri – Av. Francisco Beiró y Quevedo

– 28/01 18h15 Plaza Ángel Gris – Av. Avellaneda et Av. Tte. Gen. Donato Álvarez

– 30/01 18h15 Place Juan B. Terán – Nogoyá et Juan Esteban Martínez