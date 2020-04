Le gouvernement du Mexique ordonne de retracer les mouvements bancaires de Peña Nieto et de ses enfants pendant son administration

MADRID, 17 avr (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a ordonné ce vendredi de suivre les comptes et les mouvements effectués dans cinquante cents entités financières par l’ancien président Enrique Peña Nieto et ses quatre enfants pendant son administration.

Dans un document auquel le journal local «El Universal» a eu accès, le ministère de la Fonction publique a demandé à la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV) d’examiner tous les mouvements des comptes bancaires de l’ancien président, une ordonnance qui elle s’étend à son ex-femme Angélica Rivera Hurtado et à ses enfants Paulina, Nicole, Alejandro et Diego.

Cette demande a été transmise par la secrétaire à la fonction publique, Irma Eréndira Sandoval, à la vice-présidente de la supervision des processus préventifs, Sandro García Rojas. Il détaille la conduite d’une enquête contre l’exmandatario.

Dans cette pétition, il existe également une cinquantaine d’institutions bancaires dans lesquelles il pourrait y avoir des comptes Peña Nieto: Banca Afirma, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC et Bancofiel, entre autres.

De même, l’accès aux informations sur les comptes-chèques, l’épargne, les dépôts bancaires, les crédits et autres types d’opérations bancaires qui ont eu lieu entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2018, la période durant laquelle Peña Nieto était en la charge.

En revanche, la cellule de renseignement financier (UIF) du ministère des Finances, dirigée par Santiago Nieto Castillo, a demandé à la CNBV toutes les informations financières sur les comptes, mouvements, contrats et crédits du député PRI Luis Enrique Miranda. , qui était ministre du Développement social de Peña Nieto, ainsi que son épouse, Alma Laura Saldaña Farach.