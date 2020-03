Le gouvernement élimine temporairement les temps de conduite des camionneurs pour garantir l’approvisionnement | Moteur

La direction générale des transports terrestres a décidé de dispenser temporairement et dans tout le pays du respect des temps de conduite et de repos transitaires pour garantir l’approvisionnement des hôpitaux, des pharmacies, des supermarchés et des stations-service face à la crise des coronavirus.

“Ces exemptions s’appliqueront du 14 mars 2020 au 28 mars 2020, tous deux inclus “, selon la résolution publiée aujourd’hui par le Journal officiel de l’État (BOE) et qui remplace une précédente dans laquelle l’exception était limitée aux zones à risque.

La réglementation européenne établit règles sur le temps de conduite, les pauses et les périodes de repos pour le transport routier de marchandises et de passagers, afin de harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, ainsi que l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité routière.

La réglementation européenne prévoit des exceptions temporaires pour les cas d’urgence

Cependant, le règlement prévoit que, cas d’urgenceLes États membres peuvent prévoir des exceptions temporaires durée maximale de trente jours, qui doit être immédiatement communiquée à la Commission européenne.

“Les effets causés par la propagation du coronavirus elles constituent clairement des circonstances exceptionnelles “, comme l’a été l’adoption par le Gouvernement espagnol de l’arrêté royal déclarant un état d’alarme pour la gestion de la crise sanitaire.

“Ces circonstances exceptionnelles conseillent de rendre les conditions de travail des conducteurs plus flexibles, de réduire les risques pour leur santé, tout en facilitant les transports pour garantir l’approvisionnement”, ajoute le document.