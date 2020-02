Le gouvernement et le FMI définiront cette semaine une proposition ferme pour les obligataires: les chances de défaut total augmentent

Le gouvernement joue un jeu de tourbillon avec les marchés. Personne ne veut montrer les cartes à l’avance. Et comme dans ce jeu, mentir est une autre option quand il s’agit de profiter. Pour cela, La même question a été répétée à plusieurs reprises parmi les investisseurs locaux et à Wall Street, après la dissertation du ministre de l’Économie, Martin Guzman, au Congrès: parle-t-il honnêtement, dit-il toute la vérité ou ment-il délibérément?

Ce qui est indéniable, c’est que le ministre a réussi à effrayer la majorité avec son discours et ses projections. Il n’y aura pas de réduction des dépenses publiques, la hausse des impôts se poursuivra et ce n’est qu’en 2023 que le solde primaire sera atteint, malgré le fait que le gouvernement de Mauricio Macri ait laissé un rouge de seulement 0,5% après un fort ajustement en 2018 et surtout en 2019 . «Nous voulons payer la dette, mais nous ne sommes pas en mesure de le faire», A-t-il assuré aux législateurs.

Dans le scénario fixé par le ministre, il serait impossible de faire face au paiement du principal ou des intérêts sur la dette pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre ans. Ce serait la fameuse «période de grâce» que le gouvernement demanderait aux marchés. La question de savoir s’il y aura ou non un retrait de capital sera définie dans les prochaines heures, mais les chances sont élevées.

Les banques d’investissement qui ont approché des propositions à l’économie soulèvent la nécessité de facturer un “édulcorant”, par exemple un paiement en espèces. Cela rendrait la proposition plus digeste. Mais c’est loin des plans du ministre. Payer de l’argent cela impliquerait une forte perte de réserves qui serait impossible à retracer dans ce contexte.

La question à élucider est de savoir si Guzman révèle vraiment ses projections avec beaucoup de détails ou s’il ment réellement. Quel serait l’objectif s’il s’agissait de la deuxième option? Provoquer délibérément ce qui s’est passé jeudi, c’est-à-dire une forte baisse du prix des obligations et l’augmentation conséquente du risque pays.

Avec une proposition plus agressive que prévu, le prix des obligations actuellement cotées, mais qui entreront en bourse à l’avenir, devrait être plus bas. Les titres qui opéraient auparavant dans la zone USD 45, approchent désormais USD 40. Et s’il est confirmé que l’offre sera finalement si difficile, il est très probable qu’ils chuteront encore plus.

Une telle faiblesse des titres argentins, pour une raison quelconque, permettrait à Guzmán d’aller de l’avant avec une renégociation de la dette plus favorable à l’Argentine. Avec des titres inférieurs à 40 USD, il serait plus facile pour le gouvernement d’aller de l’avant avec un retrait plus important tout en atteignant un bon taux d’acceptation parmi les obligataires.

Beaucoup croient – effectivement – que le discours agressif du ministre visait presque exclusivement à frapper le prix des obligations avant de lancer l’offre. Ce serait une sorte de “mensonge blanc”, qui cherche à aggraver les attentes des investisseurs avant la négociation. Si les marchés ont peu d’espoir, une proposition d’amarrage mais plus élevée que prévu aurait une meilleure réceptivité.

Pour l’instant, Le Fonds est le grand allié de Guzmán pour réaliser une proposition avec de fortes remises pour les obligataires. Le principal problème entre les techniciens de l’économie et de l’organisme arrive précisément à déterminer quel est le véritable niveau soutenable de la dette argentine. En d’autres termes, combien l’Argentine est réellement en mesure de consacrer chaque année au paiement du capital et des intérêts. La réponse est: peu ou rien dans les années à venir.

Le FMI est également disposé à mettre le sien, ce qui consisterait essentiellement à donner à l’Argentine plusieurs années pour commencer à restituer les 44 000 millions de dollars qu’elle doit, sans toutefois retirer de capitaux. Il faudra voir ce qu’il demande en retour: les réformes structurelles, l’équilibre budgétaire et sont toujours présents dans les accords. Le Fonds admettra-t-il maintenant que dans les années à venir, la Banque centrale financera le Trésor par émission monétaire? Il ne semble pas facile pour leurs techniciens d’être convaincus du jour au lendemain de ce que leurs postulats ont été en plus de soixante-dix ans d’histoire.

Un rapport préparé par TPCG, l’une des sociétés de courtage qui a le plus de contacts avec les investisseurs étrangers, a émis un avertissement fort après le discours de Martín Guzmán. Comme l’écrivait son économiste en chef, Juan Manuel Pazos, La perspective d’une proposition pire que prévu pour les créanciers a augmenté les chances d’un défaut total de paiement de 30% à 40%.

Bien qu’Alberto Fernández ait souligné que la stratégie n’est pas de mettre fin au paiement, personne n’est en mesure de garantir que cela ne se produise pas. Les obligations émises en vertu du droit international comportent des clauses qui exigent entre 66% et 75% d’acceptation des investisseurs pour que les autres entrent dans la renégociation, même s’ils ne sont pas d’accord. Mais l’expérience de la province de Buenos Aires a montré qu’il n’est pas si facile d’atteindre ce niveau. Son gouverneur, Axel Kicillof, l’a appris à travers les mauvais moments.

En outre, Tout indique que les délais seront beaucoup plus longs que ceux évoqués par Guzman. Le 31 mars semble trop optimiste pour parvenir à un large accord avec les créanciers. S’il n’y a pas d’entente à ce moment-là, le gouvernement continuera sûrement à réémettre la dette émise en vertu de la législation locale afin de ne plus perdre de réserves. Et cela pouvait donc s’étirer sur deux ou trois mois. Tout sera valable pour éviter un défaut massif, qui porterait un nouveau coup dur à une économie qui ne montre toujours aucun signe d’avoir atteint un plancher après une longue récession.