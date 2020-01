Le gouvernement et l’opposition reçoivent Guaidó face à la réunion d’Ábalos | La politique

Le gouvernement et l’opposition ont reçu ce samedi à Madrid le président de l’Assemblée du Venezuela, Juan Guaidó, qui s’est rendu en Espagne au milieu des reproches entre l’exécutif et le PP, Vox et les citoyens autour de la réunion du ministre des Transports, José Luis Ábalos et le vice-président vénézuélien.

Guaidó, qui a clôturé sa tournée dans plusieurs pays européens en Espagne, a été reçu par la ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha González Laya, qui a transféré le “plein soutien du gouvernement espagnol” et le “désir” du pouvoir exécutif de contribuer à la tenue d’élections avec des garanties démocratiques.