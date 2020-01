Le gouvernement français promet des “propositions concrètes” dans une nouvelle journée de manifestations sur les retraites

Le gouvernement français annoncera samedi des propositions en vue de trouver une solution au conflit sur la réforme des retraites, coïncidant avec une nouvelle journée de manifestations à l’échelle nationale, appelées par les syndicats pour maintenir la pression sur l’exécutif.

À Paris, des milliers de Français sont descendus dans la rue avec des drapeaux et des bannières syndicaux. “Nous sommes toujours là! Même si Macron ne le veut pas, nous sommes toujours là!”, Scanda la foule avec défi.

Des manifestations ont également été enregistrées dans d’autres villes de France, notamment Marseille, Toulouse, Lyon et Nantes.

C’est la cinquième fois en un peu plus d’un mois que les Français manifestent dans les rues pour exiger le retrait de la réforme controversée des retraites, l’une des plus ambitieuses du programme du président Emmanuel Macron, qui a conduit à l’un des conflits Le plus long social depuis des décennies en France.

Vendredi, après un nouveau cycle de négociations marathon, le Premier ministre français Edouard Philippe s’est engagé à envoyer par écrit des “propositions concrètes” aux organisations syndicales et patronales pour parvenir à un “compromis”.

– Macron sort de son silence –

Toutes les attentes se concentrent sur l’âge dit «d’équilibre», auquel le CDFT s’oppose catégoriquement. Et le soutien du plus grand syndicat français, radicalement opposé à cette mesure, est indispensable pour sortir de cinq semaines de stagnation.

Le gouvernement avait conçu ce mécanisme d ‘”âge de référence” pour assurer l’équilibre financier de la réforme. Il prévoit que ceux qui prennent leur retraite avant l’âge de 64 ans perdent une partie de leur pension. Actuellement, l’âge légal de la retraite est de 62 ans.

“C’est une mesure aveugle qui n’a pas sa place dans le projet de loi”, a réitéré vendredi le chef de la CFDT Laurent Berger, sortant du cabinet du Premier ministre, soulignant toutefois “une volonté d’ouverture” par Edouard Philippe

Selon le gouvernement, retarder l’âge de 64 ans pour prendre sa retraite en facturant une pension complète permettra à l’Etat d’économiser 3 000 millions d’euros en 2022 et 12 000 millions d’euros en 2027.

Emmanuel Macron, qui a laissé son Premier ministre en charge de cette réforme explosive, a laissé vendredi son silence pour défendre son projet qu’il juge nécessaire face à l’augmentation de l’espérance de vie.

“Comment faire quand il y a de moins en moins d’actifs pour financer (les pensions des) personnes qui vivent de plus en plus?”, A-t-il demandé.

“Soit nous citons plus, soit nous supposons travailler un peu plus”, a déclaré le président français, qui participait à une convention citoyenne sur le changement climatique.

“Il y a des désaccords, je les écoute. [Pero] un bon compromis doit être trouvé “, a-t-il insisté.

Avec des concessions majeures ou mineures, le gouvernement français est déterminé à présenter le 24 janvier le projet de création d’un régime de retraite unique en Conseil des ministres.

– De nouvelles concessions? –

Les transporteurs, professeurs, avocats et médecins, entre autres, demandent le retrait total du projet, qui prévoit la fusion des 42 régimes de retraite actuels, organisés par professions, et la mise en place d’un nouveau système de calcul, unique et par points.

Par conséquent, un accord sur «l’âge d’équilibre» n’entraînera pas nécessairement la fin de la grève dans les transports, qui sont semi-paralysés dans le pays depuis 38 jours, ou dans les écoles ou les tribunaux.

Le syndicat le plus coriace, la CGT, le plus important parmi les travailleurs du secteur public, a commencé cette semaine à bloquer les raffineries et les réservoirs de carburant, faisant craindre une pénurie de carburant.

Il a également appelé au blocage de deux importants centres de gestion des billets en région parisienne à partir de lundi prochain, où plus d’un quart des billets en circulation dans le pays passent.

Les avocats, qui craignent que la réforme n’entraîne une augmentation de leurs cotisations et une baisse de leurs pensions au moment de la retraite, ont également voté en faveur de la reconduction de leur grève, après une semaine de blocages judiciaires.

L’Opéra de Paris, qui connaît le chômage le plus long de son histoire récente, a annulé ce samedi la représentation de “Le Barbier de Séville”, qui devait marquer le début de la saison.

Leurs danseurs, qui ont suspendu leurs chaussures pendant plus d’un mois, souhaitent continuer à prendre leur retraite à 42 ans. L’institution a déjà perdu plus de 12 millions d’euros.