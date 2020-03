Le gouvernement mettra en œuvre un protocole pour garantir la santé des travailleurs des transports

Au milieu de l’avancée du coronavirus en Argentine, le Ministère du travail de la nation vous prévoyez de mettre en œuvre un protocole pour garantir la santé des salariés des transports, qui doivent continuer à accomplir leurs tâches habituelles malgré la quarantaine décrétée par le gouvernement, leur activité étant considérée comme un service essentiel.

Pour cette raison, le portefeuille qu’il dirige Claudio Moroni Il finalise les détails de la mesure avec les syndicats et les chambres de commerce qui regroupent le personnel de distribution et d’autres domaines connexes.

“Toutes les tâches nécessaires à l’organisation et à la mise en œuvre sont déjà coordonnées, ainsi que les Fédération argentine des entités de transport et de logistique (FAETYL), la Fédération nationale des camionneurs et les chambres de commerce, un protocole qui garantit la sécurité des travailleurs », ont indiqué des sources officielles à l’agence Télam.

En ce sens, ils ont souligné que la norme qui établira les exigences minimales pour les employés du secteur a déjà été convenue et élaborée, sans que cela n’affecte “la fourniture de produits et services essentiels pour le fonctionnement normal de la fourniture et des services de base”. comme collecte des déchets, flux, distribution de nourriture et de boissons et opérations logistiques en général.

Plus précisément, le protocole consiste en “Nettoyage et désinfection extrêmes et permanents des lieux de travail; prendre la température corporelle des travailleurs au début de la journée de travail; et fournir de l’alcool en gel à tout le personnel et les unités, ainsi que des jugulaires et des gants en latex. »

“Nous traversons une crise extrêmement importante et dramatique pour ne pas agir en coordination, c’est pourquoi FAETYL nous exhorte à travailler en coordination entre la Nation et les provinces de manière à ne pas interrompre la prestation des services essentiels”, a expliqué la fédération précitée dans un communiqué.

L’agence a noté que “La logistique est essentielle pour surmonter” ce moment L’Argentine passe, il a donc assuré que son “engagement envers le pays n’est pas de cesser de fournir des produits essentiels” à la population pendant la quarantaine.

«Pour Faetyl, il est extrêmement important de maintenir les opérations dans les activités de transport et de logistique pour assurer l’approvisionnement normal de tous les produits et marchandises essentiels au niveau national, atténuant ainsi l’impact économique et décourageant les mesures arbitraires qui peuvent saper les besoins. de la population “at-il ajouté.

Les transports, tant publics que marchandises et courrier, font partie des exceptions établies par le gouvernement lorsqu’il a décrété «l’isolement social préventif et obligatoire» sur tout le territoire national pour empêcher la propagation du coronavirus.

Pour cette raison, les camions continuent de circuler librement dans la rue pour approvisionner les supermarchés, les magasins d’alimentation, les pharmacies et d’autres entreprises et services qui continueront à fonctionner pendant la quarantaine, qui se terminera le 31 mars, bien que cela puisse prendre plus de temps.

Dans le décret instituant cette mesure, les autorités nationales ont également précisé que «dans tous ces cas, les employeurs et les employeurs doivent garantir les conditions d’hygiène et de sécurité établies par le ministère de la santé pour préserver la santé des femmes et des hommes qui travaillent ».