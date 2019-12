Le gouvernement mexicain a réservé les informations détaillant les raisons de l'échec de la délivrance des passeports

La Secrétaire des affaires étrangères (SRE) du Mexique évité de divulguer les raisons de la non-délivrance et du renouvellement des passeports qui ont eu lieu lors d'événements distincts en juin et en septembre dernier.

Et est-ce que jeSRE a réservé l'information. Selon le journal Réforme, le ministère des Affaires étrangères reconnu après une demande d'information via la loi sur la transparence, que le système était tombé à quatre dates différentes: les 5 et 14 juin, ainsi que les 13 et 27 septembre.

Cependant, lorsqu'il a été demandé de détailler les effets qu'ils avaient subis pour perdre le système pendant plusieurs heures, lSRE a informé qu'elle avait réservé les informations au cours des cinq prochaines années, jusqu'à la fin du mandat de l'actuel président, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

L'argument du ministère des Affaires étrangères est que, En raison de la "nature" de la panne, l'explication nécessiterait de fournir des détails techniques sur les composants du système avec lesquels l'unité risquerait des cyberattaques..

Déjà en septembre, il avait été annoncé que le service de délivrance et renouvellement des passeports Il a été suspendu en raison d'une défaillance du système, grâce à des rapports d'utilisateurs sur les réseaux sociaux et de responsables du Bureau de délivrance des passeports.

Selon El Universal, les bureaux situés à Tlatelolco ont signalé un crash du système national ce qui leur a empêché de poursuivre leur travail habituel. La solution qu'ils ont proposée aux citoyens était rajouter le rendez-vous pour les jours suivants de la semaine.

La faute a réveillé le malaise des citoyens qui se sont plaints dans les réseaux sociaux du mauvais service. Certains ont souligné que c'était la deuxième fois qu'ils devaient normaliseret le voyage leur causait des problèmes au travail.

Le ministère des Affaires étrangères (SRE) a confirmé la défaillance du système dans plusieurs municipalités de Mexico, bien qu'il ait expliqué que le service n'est pas suspendu. Il a également indiqué que l'instruction de la Direction générale des délégations est de servir tous les utilisateurs et de prioriser les personnes qui ont un rendez-vous.

Le SRE a récemment fait une proposition de délivrance de nouveaux passeports avec mode électronique pour que le public évite d'aller dans les dépendances. Selon l'agence, ils seront plus sûrs que ceux actuellement délivrés.

Le 17 septembre, une enquête a conclu qui déterminerait si la puce serait placée sur une feuille de polycarbonate, dans laquelle les données de chaque personne seraient enregistrées, ou si la feuille de données serait conservée sur une feuille de sécurité attachée au papier, avec la puce cachée dans la doublure de l'ordinateur portable. Bien que les résultats de cette recherche n'aient pas été divulgués, Ces nouveaux passeports comprendraient des données biométriques et davantage d'informations sur les citoyens.

Ces passeports, dont la validité serait comprise entre 3 et 5 ans, existe déjà dans des pays comme les États-Unis et le Canada, de sorte que des niveaux de sécurité plus élevés ont été prouvés. Dans tout le pays 11 000 à 13 000 passeports sont délivrés quotidiennement.

Il convient de rappeler que le passeport mexicain est parmi les 25 «plus puissants du monde», puisqu'il occupe la vingt-quatrième place, au-dessus de l'Uruguay.

Le Chili possède le passeport le plus précieux d'Amérique latine, en position 14, acceptée dans 176 pays. L'Argentine et le Brésil suivent, qui partagent la position 17 qui leur permet d'entrer dans 171 pays sans visa. Le Venezuela est en 35e position et Cuba en 75e. Haïti a le passeport le plus problématique de la régionn, atteignant la 88e place et n'est accepté sans visa que par 51 pays.

Le critère de L'évaluation est basée sur le nombre de pays qui acceptent chaque passeport sans avoir besoin d'un visa, signe d'une énorme confiance dans le monde, et est calculé à partir des données obtenues par l'International Air Transport Association (IATA).