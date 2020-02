Le gouvernement national a annulé le transfert des actifs que Mauricio Macri a accordé à la ville de Buenos Aires avant de terminer son mandat

Le gouvernement de la nation a ordonné annuler le transfert des actifs que Mauricio Macri a accordés à la ville de Buenos Aires avant de terminer son mandatet a demandé instamment de revoir la légalité de ces transferts.

À travers Bulletin officiel, le pouvoir exécutif abrogé la sous-section 2 3 de l’article 8 du décret 1382/12, «par laquelle l’Agence d’administration des biens de l’État (AABE) était habilitée à« payer en paiement »des biens immobiliers non affectés par l’utilisation, déclarées inutiles et / ou sans destination, afin d’annuler des dettes et / ou faire face à des engagements d’aide financière financière et / ou éteindre toutes autres obligations de nature pécuniaire assumées par l’État national, dans le cadre d’accords, contrats, procès-verbaux ou accords conclus avec les provinces et / ou la ville autonome de Buenos Aires ».

En ce sens, dans le décret 145/2020 publié lundi, il a été considéré que le paragraphe abrogé «dénature la fonction attribuée à l’AABE et implique un détachement des actifs irremplaçables qui appartiennent à l’État national »En plus de priver la possibilité «d’obtenir des offres économiques supérieures à la valorisation officielle, ce qui est également déconseillé financièrement car, entre autres effets négatifs sur les intérêts de l’État, il empêche l’accumulation des différents paiements à à mesure que les échéances des obligations hypothétiques destinées à annuler ou à appliquer des mécanismes d’enchères publiques surviennent afin d’obtenir le meilleur prix souhaité ».

Le pouvoir exécutif national a fait valoir dans les considérants que cette “Cela devient encore plus lourd et répréhensible” lorsque la mesure a été adoptée par le gouvernement de Mauricio Macri le lendemain des élections générales de 2019. «La date de paiement des biens immobiliers est effectuée exclusivement en faveur d’une seule juridiction, comme cela s’est produit avec ceux formalisés en faveur de la ville de Buenos Aires au cours du dernier semestre de la fin du précédent mandat de gestion, en violation des normes expresses qui interdisent ladite actes de disposition », il a élargi.

Pour le gouvernement du Alberto Fernandez le transfert d’actifs à la Ville “suggère que l’urgence dans la dictée de la règle critiquée a été donnée de préciser les opérations menées en faveur” du quartier que mène Horacio Rodríguez Larreta “et non d’améliorer l’exercice des pouvoirs de l’Agence de gestion des biens de l’État en faveur de l’intérêt public ou dans la poursuite de tout autre but qui n’est pas de favoriser une seule juridiction à sa discrétion ».

Fin janvier, dans le cadre de la tension pour la coparticipation à Buenos Aires, le Gouvernement a commencé à mettre la loupe sur le transfert à la Ville de 31 actes correspondant à plages et parcelles ferroviaires situées à Caballito, Belgrano et Liniers et la concession des espaces sous deux viaducs, la Mitre et la San Martin, en plus du Paseo del Bajo et des compensations pour les paiements non effectués à partir de Nation.

“Nous avons trouvé une énorme discrétion dans un certain nombre de propriétés attribuées à la ville de Buenos Aires” et souligné que “cela commence par un DNU signé un jour après la défaite électorale: au cours des trois derniers mois de l’année dernière, il y a eu une cession d’environ 15,8 milliards de dollars, une nette volonté de favoriser la ville de Buenos Aires et une forte volonté d’accélérer les transferts »il a déclaré Martin Cosentino, chef de l’AABE, à cette occasion pour Infobae

Ce lundi, l’Exécutif a publié un autre décret (149/2020) dans lequel il a chargé l’AABE de «revoir dans un délai ne dépassant pas soixante jours, la légalité des processus qui ont abouti à la fourniture, la cession, le transfert, le transfert, la désaffection , cession en cours d’utilisation ou paiement en paiement, de biens de l’État national à la ville autonome de Buenos Aires par le biais de ses agences, entités, sociétés d’État ou à participation majoritaire de l’État, du 10 décembre 2015 au 10 décembre Décembre 2019, de sorte qu’en cas de détection de défauts pouvant impliquer leur nullité ainsi que d’éventuels actes ou faits illicites, les responsabilités administratives, civiles et / ou pénales correspondantes soient définies. »

Dans le texte publié au Journal officiel, il a été expliqué que ces décisions impliquaient “le dépeuplement de biens irremplaçables qui constituaient le patrimoine national et appartenaient au peuple argentin”. En ce sens, l’exécutif se réfère à l’article 15 bis de la loi n ° 25 917 qui «Il interdit de manière restrictive de dicter toute disposition impliquant le don ou la vente d’immobilisations au cours des deux derniers trimestres de l’année de fin de mandat, dans ce que l’on appelle la« règle de fin de mandat »dans le but d’éviter la décapitalisation des Les actifs de l’État dans des cas proches de la cessation du mandat du gouvernement. »

En outre, le Ministère de l’économie a été invité à demander au Conseil fédéral de la responsabilité financière d’intervenir, après examen, le cas échéant, de demander les sanctions pertinentes.