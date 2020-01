Le gouvernement national et Rodríguez Larreta ont interrompu les négociations de co-participation et reprendront les pourparlers la semaine prochaine

Les négociations entre la Casa Rosada et l’administration de Buenos Aires autour de la coparticipation fédérale, qui a eu son point culminant la semaine dernière lorsque le gouvernement national a décidé de filtrer publiquement la décision de réduire la part reçue par la ville, sont entrées ces jours-ci dans une certaine mesure d’attente. “Stand by”, a expliqué les sources des deux efforts.

Les parenthèses dans les pourparlers, qui pour l’instant sont maintenues par des voies institutionnelles entre le ministre Eduardo “Wado” de Pedro et le chef du gouvernement, Horacio Rodríguez Larreta, mais aussi avoir d’autres interlocuteurs, ça donne de l’air aux deux administrations pour affiner le crayon. “Nous voulons qu’on nous enlève un discours”, ont-ils déclaré à midi, depuis l’environnement du ministère de l’Intérieur. “Sinon, nous l’aurions fait par décret en décembre”, ont-ils ajouté.

Cette semaine, en fait, Silvina Batakis, le secrétaire aux relations avec les provinces du ministère de l’Intérieur – chargé du suivi des comptes provinciaux -, et le ministre de l’Economie locale, Martin Mura, ils avaient avancé dans la réalisation d’une réunion qu’ils ont finalement reportée à la semaine prochaine, en tant que collaborateurs des deux responsables. Batakis et Mura avaient déjà eu quelques réunions.

Panorama similaire pour De Pedro et Rodríguez Larreta, qui depuis la première réunion qu’ils avaient seuls, à la mi-décembre – lors de la précédente signature de l’accord fiscal – ont été laissés par téléphone et WhatsApp. Puis ils ont eu une deuxième réunion, au début du mois. Ils se reverraient la semaine prochaine. La première approche, au cours de la campagne, a été Sergio Massa, de lien étroit avec le chef du gouvernement, dans un barbecue qu’ils ont partagé dans le barbecue de la maison du président de la Chambre des députés, dans le Tigre.

Mais se tenir dans les négociations a un autre avantage. Ce jeudi, la Ville a placé 9,4 milliards de dollars sur le marché local grâce à une obligation de 2022 pesos (BCD22), destinée à rembourser la dette de cette année, un «mélange de devises» mis en œuvre par le ministère des Finances pour réduire le Engagements en dollars Tant de l’administration de Buenos Aires que du gouvernement national, ils ont compris qu’il ne devrait pas y avoir de bruit entre les deux efforts pour la question de la co-participation pendant que Rodríguez Larreta sortait sur le marché local. “Le gouvernement aimait également bien réussir le placement”, ont expliqué des sources locales.

Il n’est pas encore défini combien sera la suppression qu’Alberto Fernández prévoit pour la co-participation de la ville de Buenos Aires, que Mauricio Macri a augmenté par décret jours après être passé de 1,4% à 3,75% avant le transfert de la police fédérale à l’orbite de Buenos Aires, l’argument par lequel Rodríguez Larreta rejette la réduction. Au siège de la rue Uspallata, dans le quartier de Patricios Park, ils disent que 1% des déménagements est «trop».

En 2019, le gouvernement local a reçu un peu plus de 80000 millions de dollars pour ce concept et prévoyait d’empocher plus de 120 milliards de dollars pour cette année.

Contrairement à la semaine dernière, la discussion s’est intensifiée dans les médias après la fuite de la confirmation par la Casa Rosada, puisque les deux administrations ont mis ces problèmes au congélateur ces jours-ci. Tout en faisant des comptes.

Rodríguez Larreta cherche la solution dans la structure de son propre gouvernement. Et, par exemple, dans le sac qui s’ajoutera cette année avec la signature du nouvel accord fiscal, qui a suspendu Macri’s en 2017, et pour lequel la Ville percevra près de 20000 millions de dollars de revenus bruts.