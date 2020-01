Le gouvernement nomme Sara Aagesen au poste de secrétaire d’État à l’Énergie | Économie

Le Conseil des ministres a nommé Sara Aagesen Muñoz, qui a coordonné les travaux du Plan national intégré pour l’énergie et le climat (PNIEC), secrétaire d’État à l’Énergie en remplacement de José Domínguez Abascal, comme l’a annoncé vendredi le ministre des Finances et porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero.

Aagesen est ingénieur chimiste de l’Université Complutense de Madrid et en 2018, il a dirigé, coordonné et défini le Plan national intégré pour l’énergie et le climat 2021-2030 ainsi que la stratégie à long terme jusqu’en 2050.