Le gouvernement paiera l'expiration de l'obligation à 100 ans, emblème du macrismo qui a été un échec pour les investisseurs

L'année se termine avec deux échéances de dette en dollars importants pour différentes raisons. Un, peut-être le titre le plus emblématique de la présidence de Mauricio Macri, l'obligation à 100 ans qui expire en 2117. L'autre, la série de bonus Discount qui renversera USD 752 millions en une seule journée aux titulaires privés. Ces paiements qui, il y a quelques semaines, n'étaient pas tenus pour acquis par le marché, ont finalement été confirmés Le Trésor a publié ses avis de paiement correspondants.

Mais le temps a changé après que le gouvernement d'Alberto Fernández a prouvé qu'il était disposé à augmenter les impôts et même à geler les pensions afin de rencontrer et d'améliorer l'humeur des créanciers, face à la restructuration de la dette.

Ce lundi, le Trésor doit payer 98 millions de dollars des intérêts de l'emprunt international de la République argentine en 2117 dollars, l'emprunt du centenaire, qui sont détenus par des détenteurs privés. Le montant ne semble pas aussi difficile, le lendemain, par cas, les obligations à escompte de 752 millions USD expirent. Bien sûr, le retraitement récent de la dette à court terme en dollars a ajouté un certain intérêt à la date, mais le marché fonctionne comme s'il était tenu pour acquis que l'échéance sera honorée. Mais cela suppose également que le calme n'ira pas beaucoup plus loin dans le temps.

Un peu plus de deux ans après sa publication, le bonus du centenaire est passé de la sensation du marché à l'échec. Récemment, l'agence Bloomberg l'a placé sur une liste des 10 pires investissements de la décennie en dette.

En juin 2017, le gouvernement de Mauricio Macri était sur la bonne voie pour remporter les élections législatives d'octobre, l'économie a commencé à montrer les premières flambées vertes et, bien qu'un an en retard, le deuxième semestre semblait proche. Avec le journal de lundi, on pouvait dire qu'il était à son meilleur.

Il semblait donc avoir lu le ministre des Finances de l'époque, Luis Caputo. Dans un accord surprenant rendu public le même jour qu'il a été conclu, il a fallu 2750 millions de dollars dus en 2117 et un rendement de 7 917%, ce qui a surpris le marché mondial de la dette.. Seule l'année précédente, l'Argentine avait fini de régler son litige pour le défaut de paiement de 2002. Parmi les investisseurs, le scepticisme ne manquait pas. Au niveau local, "avoir endetté le pays pendant 100 ans" a valu à Caputo un procès.

Depuis lors, avec la crise de la balance des paiements qui a frappé le pays en 2018 et le choc financier après les primaires présidentielles de cette année, le résultat pour les investisseurs qui ont misé sur le siècle a été presque catastrophique.

Dans le premier numéro, les abonnés payaient 90 cents pour chaque dollar que le journal paierait, il est aujourd'hui d'environ 46 cents par dollar.

Compte tenu de l'arrivée à échéance de cette année, il paie des intérêts semestriels, le paiement de décembre était aussi douteux que celui du reste de la dette souveraine. En raison de sa taille, même les paiements des obligations à escompte qui expirent le 31e jour ont généré plus de doutes.

Mais l'approbation de la loi de solidarité sociale et de réactivation productive et de son paquet d'augmentation fiscale et de gel des dépenses a envoyé le signal que le paiement de la dette serait prioritaire. Et le report des paiements de Letes en dollars jusqu'en août prochain a généré les ressources nécessaires.

Les attentes du marché se sont améliorées

"Vous pouvez dire que votre paiement a été réduit, mais pensez à quand. Il avait frappé un coup barbare ce bonus, mais pour la reprise de cette semaine, il semblait que les attentes avaient beaucoup changé depuis que les premiers signes d'Alberto Fernández ont commencé à apparaître comme moins fous pour les investisseurs », a-t-il déclaré. Martin Polo de Mills Capital Group.

Les doutes ont été évacués la semaine dernière lorsque les avis de paiement des derniers coupons de l'année sont arrivés en Bourse.

«De toute évidence, cela confirme ce que le ministre de l'Économie a déclaré que l'idée est de continuer à payer tant qu'il y a une négociation pour éviter un défaut. L'incertitude a toujours existé jusqu'à l'apparition de cet avis de paiement, logiquement c'est un bon signe car nous savons qu'il n'y a pas de dollars pour toutes les dettes c'est pourquoi la ré-inflation des Letes en dollars a été annoncée, qui vient de débloquer des réserves pour ces paiements"Il a dit Diego Martínez Burzaco de MB Inversiones.

Maintenant, l'attente se déplace vers les échéances qui tombent au-delà d'avril de l'année prochaine. Mais, le ministre de l'Économie, Martín Guzmán, a probablement obtenu plus de temps avant d'atteindre ce moment où les dollars actuels n'atteignent pas.

"La récente augmentation des obligations, ce qu'elle fait en partie, est de refléter cette plus grande volonté de payer, mais le risque persiste, et date limite c'est mars. Les obstacles qui surgissent dans les négociations qui se produisent en janvier et février sont ceux qui marqueront le pouls des cotations des obligations souveraines », a ajouté Martínez Burzaco.