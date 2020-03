Le gouvernement précise que les dernières restrictions du travail n’affectent pas les travailleurs indépendants | Économie

Le gouvernement a précisé que l’arrêté royal par lequel les restrictions au travail sont étendues aux travailleurs qui ne sont pas considérés comme essentiels avant le 9 avril et où le congé payé récupérable est établi “ne s’applique pas aux travailleurs indépendants”.

Dans une ordonnance incluse dans un BOE extraordinaire publié hier soir, il est également précisé que les activités de représentation syndicale et patronale ne sont pas affectées non plus “afin de garantir assistance et conseil aux travailleurs et employeurs”.

Le gouvernement rappelle que le décret précédent sur l’état d’alarme a affecté les indépendants qui fournissent leurs services dans les activités suspendues, alors qu’ils peuvent continuer dans les activités exceptionnelles.

Il fournit également un modèle de déclaration responsable afin que la personne qui la transporte puisse continuer à se rendre sur son lieu de travail ou à exercer son activité syndicale ou de représentation commerciale.

Le modèle inclut des données sur l’entreprise et les travailleurs et précise qu’il n’est pas affecté par les restrictions de travail.

Les nouvelles restrictions du travail, qui n’autorisent que les travailleurs jugés essentiels à accéder à leurs postes, visent à réduire davantage la mobilité à mesure que la pandémie progresse.

Le gouvernement a instauré pour les travailleurs qui ne peuvent plus se rendre au travail un congé payé récupérable qui sera en vigueur entre le lundi 30 mars et le jeudi 9 avril, payé par l’entreprise et dont les heures, 8 jours ouvrables, doivent les travailleurs.