Le gouvernement rassemble des hommes d'affaires et des syndicalistes pour renforcer leur plan économique par un «pacte social»

Le président Alberto Fernández cherchera à émettre aujourd'hui un geste de soutien politique fort pour son plan économique alors qu'il avance dans la signature d'un accord avec des hommes d'affaires et des syndicalistes visant à établir un «pacte social» pour l'urgence, en donnant la priorité à l'attention de l'économie dans les secteurs vulnérables et établir un programme de paiement de la dette au FMI «sans ajustements».

C'est le concept central que le gouvernement souhaite traduire lors de la réunion d'aujourd'hui à 16 heures à la Casa Rosada avec la participation de la Confédération générale du travail (CGT), des deux CTA et des entités du «Groupe des Six», formé par l'UIA, les chambres de commerce et de construction argentines, la Bourse, entre autres organisations. Les secteurs du domaine liés à la Mesa de Enlace ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'appel compte tenu du fait que parallèlement des manifestations et des tracteurs sont en cours dans tout le pays en répudiation de l'augmentation des rétentions dans le secteur agricole.

Comme révélé à Infobae proche du président, Fernández entend donner "un signal fort d'unité entre les secteurs productifs et les travailleurs". On ne s'attend pas à ce que l'appel d'aujourd'hui annonce une augmentation de salaire ou une autre mesure concrète au-delà de la formation d'un Conseil économique et social qu'Alberto Fernández veut motoriser par la loi.

Dans le document signé aujourd'hui par des hommes d'affaires et des syndicalistes avec le gouvernement, qui porte le nom de l'engagement de solidarité de l'Argentine, il sera précisé que "l'Argentine est en grave fragilité économique et sociale". Et avant cela, affirme le texte, "nous devons être plus unis que jamais pour y faire face et le surmonter".

À cet égard, le président souhaite un large engagement à "travailler ensemble pour faire face à cette urgence". Sur cette base est que la Casa Rosada visera à construire un ensemble de consensus pour parvenir à un «développement inclusif et durable». Cela se reflétera plus tard lorsque le Congrès approuvera le projet de loi créant le Conseil économique et social.

Derrière l'appel lancé aujourd'hui aux hommes d'affaires et aux syndicats, ils coordonnaient tout, en plus du président, du chef de cabinet Santiago Cafiero et du secrétaire aux Affaires stratégiques Gustavo Béliz.

Par conséquent, le gouvernement veut contrer cette carte postale au message d'unité qui sera donné aujourd'hui avec la photo d'hommes d'affaires, de syndicalistes et de responsables à la Casa Rosada.

L'idée sera également réaffirmée que la loi sur l'urgence économique approuvée par le Congrès établit un délai de 180 jours pour évaluer la situation en profondeur et prendre des mesures sur des questions prioritaires telles qu'un régime équitable et durable pour la mise à jour des prestations de retraite et des taux de service. public

Hier, le président a glissé une partie de cette stratégie en disant que "nous nous adaptons à ceux qui ont une situation plus confortable au profit de ceux qui en ont moins".

Dans la signature de «l'engagement patriotique de solidarité» que le gouvernement veut sceller aujourd'hui, il veut commencer par «proposer des réponses aux dernières pour toucher tout le monde».

Dans ce sens, Fernández évoquera l'idée de «la tragique dette sociale avec les Argentins et les Argentins qui souffrent de la faim et de problèmes alimentaires».

Dans ce message Il devrait réaffirmer certaines des annonces que le ministère du Développement social faisait avec la carte alimentaire, le programme de microcrédit non bancaire pour les mouvements sociaux et un programme d'inclusion pour les jeunes Ni-Ni (ils n'étudient pas et ne travaillent pas).

D'autre part, la photo que le gouvernement cherche avec les hommes d'affaires et les syndicats vise à soutenir fortement le plan du ministère de l'Économie de renégocier la dette avec le FMI sous «la volonté de payer qui requiert des conditions compatibles avec l'attention de la dette sociale et la croissance de l'économie. Sans cela, il serait impossible de remplir les obligations assumées par le pays. » C'est ce que dit le texte du document qui sera signé aujourd'hui.

En bref, la réunion d'aujourd'hui veut être utilisée par la Casa Rosada comme base pour "commencer à construire un accord de développement stratégique, qui permet l'unité nationale au-delà des différentes positions".