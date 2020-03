Le gouvernement rejette le rapport des Nations Unies sur les droits de l’homme en Bolivie car il est basé sur des “informations biaisées”

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le gouvernement de Jeanine Áñez a rejeté le rapport présenté au Conseil des droits de l’homme de l’ONU par l’un de ses experts, Juan Pablo Bohoslavsky, sur la situation en Bolivie car il est basé sur des “informations biaisées”.

Le ministère bolivien des Affaires étrangères a reproché à Bohoslavsky d’avoir “publié un rapport sur des aspects aussi délicats que ceux survenus après octobre 2019, soit cinq mois après la fin de sa visite” à la nation andine.

“Ce fait conduit les conclusions de M. Bohoslavsky à se fonder sur des informations incomplètes et partiales, recueillies auprès de sources non directes”, a déclaré le ministère bolivien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour les nouvelles autorités, “il est inquiétant que le rapport de M. Bohoslavsky souligne que les piliers de la démocratie et de l’Etat de droit ont été détruits”. “En effet, si les institutions démocratiques ont été détruites … c’est à cause de la fraude électorale colossale du gouvernement de l’ancien président Evo Morales”, ont-ils déclaré.

L’exécutif d’Áñez a défendu que “la démission de Morales ne représente pas un revers dans la démocratie bolivienne, mais bien au contraire, elle représente une reprise de cet important pilier”, il a donc assuré que les élections du 3 mai “seront les la plus transparente de l’histoire de la Bolivie. “

En fait, il a profité de l’occasion pour souligner qu’à l’heure actuelle “la tâche principale du gouvernement est de veiller à ce que les prochaines élections générales … soient propres, justes et transparentes et se déroulent dans un environnement de paix sociale”.

Malgré les critiques, le gouvernement a déclaré qu ‘”il apprécie les observations et commentaires de l’expert du Conseil des droits de l’homme”, tout en exprimant son “ferme engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Bolivie”, pour qui a précisé qu’elle continuerait à “collaborer de manière constructive” avec l’ONU.

La Bolivie est plongée dans une crise politique depuis les élections présidentielles du 20 octobre. Les «irrégularités» détectées par l’Organisation des États américains (OEA) ont conduit à la démission de Morales, désormais réfugié en Argentine. Plus de 30 personnes sont décédées des affrontements entre partisans et détracteurs du chef indigène et avec les forces de sécurité.