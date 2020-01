Le gouvernement Trump annonce avoir achevé 160 km de mur

YUMA, Arizona, États-Unis (AP) – Le gouvernement du président Donald Trump a achevé la construction des 160 premiers kilomètres (100 miles) de son mur frontalier avec le Mexique, ont annoncé vendredi des responsables américains, tandis que le nombre de points de passage dans la région continue de diminuer.

Le secrétaire par intérim de la Sécurité nationale, Chad Wolf, a donné les signes que la nouvelle construction ne devait changer que les anciennes barrières. Les nouvelles clôtures de 9 mètres (30 pieds) de hauteur ont remplacé d’autres qui étaient plus courtes et plus faciles à sauter. Wolf a exprimé sa confiance que d’ici la fin de l’année, le gouvernement érigera ou commencera à ériger entre 644 et 724 kilomètres (entre 400 et 450 milles).

“Le système de mur qu’ils voient derrière moi est un obstacle indéniable pour les passeurs, les trafiquants et les autres criminels qui ont profité de l’absence d’une infrastructure frontalière efficace pour passer les drogues et les marchandises illégales et effectuer la traite des êtres humains”, a déclaré Wolf.

Le responsable a publié ses déclarations à Yuma, en Arizona, une région reculée du sud-ouest près de la Californie, où les passages frontaliers illégaux ont été très élevés et faibles au cours des deux dernières années. La plupart des croix correspondent à des familles.

Les autorités de Yuma ont construit une section de mur de 8 kilomètres (5 miles) sur un tronçon du fleuve Colorado, où la plupart des migrants traversent, selon la Border Patrol.

La diminution de près de 97% du nombre de familles à Yuma depuis mai est due en partie à l’adoption dans la zone du programme Permanencia en México qui oblige les demandeurs d’asile à attendre au sud de la frontière pendant que leurs affaires sont résolues devant les tribunaux .

Lundi, le secteur Yuma a lancé un programme initialement testé à El Paso, au Texas, pour traiter rapidement les demandes d’asile, bien qu’il ait déjà été contesté devant un tribunal fédéral. L’examen rapide des cas d’asile exige que les demandeurs attendent la garde à vue du Bureau des douanes et de la protection des frontières pendant que leur cas est réglé dans 10 jours. Les militants qui défendent les droits des immigrants disent que ce programme met en danger les migrants, en particulier les mineurs, car ils les retiennent dans des installations qui pèsent sur les accusations d’abus et de mauvais traitements.

Le journaliste d’Associated Press Astrid Galván, à Phoenix, a contribué à ce bureau.