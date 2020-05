Le Gouverneur Cuomo blâme le New York Times pour ses propres erreurs de coronavirus

Angela Weiss / .

Le Gouverneur de New York Andrew Cuomo a une réponse pour les critiques qui disent que l’État n’a pas réagi assez rapidement au nouveau coronavirus: Blame The New York Times.

Au cours des derniers jours, le gouverneur a utilisé à plusieurs reprises ses conférences de presse pour prendre des photos du soi-disant «Paper of Record», regroupant la publication avec d’autres organisations officielles qui ont tardé à réagir à la propagation de COVID-19.

“Où étaient tous les experts?” Cuomo a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine. «Où était le New York Times? Où était le Wall Street Journal? Où étaient tous les clairons qui devraient dire: “Attention, il y a un virus en Chine qui pourrait être aux États-Unis.”

Jeudi, le gouverneur est devenu plus précis. Interrogé sur sa réponse aux critiques qui ont déclaré que d’autres États étaient plus rapides à adopter des mesures pour freiner la propagation du virus, Cuomo a déclaré que les rédacteurs en chef du journal devraient être blâmés avec d’autres organisations, y compris les Centers for Disease Control, qui, soi-disant, ne sonnaient pas avertit assez tôt des dangers du virus.

“Ils n’ont pas écrit un éditorial disant que je devrais fermer jusqu’à ce que je ferme, non?” il s’est plaint.

“Où était le comité de rédaction du New York Times?” Cuomo a continué quelques instants plus tard. «Tout le monde l’a raté. Les gouverneurs ne font pas de pandémies mondiales, ce n’est pas dans ma description de poste. »

Soit Cuomo n’a pas réellement lu la couverture du Times, soit il a une amnésie sélective au sujet des articles du journal et des recommandations dans les éditoriaux en contraste avec sa propre réponse.

À partir de la mi-janvier, le Times a publié quotidiennement plusieurs articles sur la propagation du virus, retraçant la pandémie depuis son épidémie initiale à Wuhan, en Chine, et faisant la chronique des avertissements des scientifiques concernant la maladie et les premiers cas et décès dans de nombreux pays. Plus tard dans le mois, le journal publiait au moins une demi-douzaine d’articles de plus en plus alarmants par jour sur la propagation du virus, en particulier en Asie, et ses effets sur les marchés mondiaux.

À l’époque, certains des chroniqueurs d’opinion du journal avaient également un message: la menace du virus est réelle, et les scientifiques doivent conduire la politique.

Dans une colonne publiée le 23 janvier, le même jour que Wuhan a été isolée du reste de la Chine par son gouvernement, le Dr Saad B. Omer, directeur du Yale Institute for Global Health, a mis en garde contre le danger du nouveau virus. . Il a fait valoir que les politiciens doivent laisser les scientifiques dicter leur politique sur des questions telles que «les contrôles aux frontières, les restrictions de voyage et la mise en quarantaine potentielle ont des conséquences majeures sur la santé publique, et qu’elles devraient être motivées par la science et les nouvelles preuves biologiques et épidémiologiques»

“Nous sommes de nouveau confrontés à l’épidémie d’un pathogène émergent avec des implications potentiellement mondiales”, a-t-il écrit. “Nous ne savons pas à quel point cela va empirer. Mais il n’y a aucune excuse pour ne pas se préparer au pire. Nous connaissons déjà les conséquences de l’inaction. »

En janvier, avant qu’il n’y ait aucun cas connu confirmé à New York, le Times a publié au moins dix articles d’opinion spéculant sur les dangers du virus et sur la manière dont les États-Unis devraient réagir. Le comité de rédaction lui-même a mis en garde contre les risques du virus le 28 janvier, affirmant que les États-Unis devaient tenir compte des préoccupations des experts de la santé. Et à la mi-février, la section d’opinion du Times a publié des éditoriaux expliquant comment «la réponse rapide – parfois nécessairement draconienne – des gouvernements et des autorités sanitaires a fait une brèche dans la transmission.

Dans un e-mail adressé à The Daily Beast, le conseiller principal du gouverneur, Rich Azzopardi, a réitéré l’affirmation de Cuomo selon laquelle le comité de rédaction du journal n’avait demandé l’interdiction de voyager ou une ordonnance de fermeture que cinq jours après que le gouverneur eut mis New York en «pause».

“Pour tout le quart-arrière du lundi matin, il est important de reconnaître le rôle que tout le monde a joué et n’a pas joué”, a-t-il déclaré. «Personne ne dit que les articles n’étaient pas écrits sur le sujet en général, mais le fait est que personne – ni les experts, ni les principales organisations de santé, ni les médias qui les ont couverts, même le New York Times – ne tiraient la sonnette d’alarme le potentiel de milliers de cas dans la région métropolitaine de New York avant que les tests ne confirment un seul cas. »

Bien qu’il y ait certainement eu des messages mitigés et peu de directives directes de la part du gouvernement américain, New York était encore plus lent à réagir que les autres États et pays.

Des experts en maladies infectieuses et des médecins ont appelé à la fermeture des écoles pendant des jours avant que l’État n’annonce finalement une telle action (le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires a déclaré fin février que les États devraient être prêts à fermer les écoles). Le gouvernement de l’État a également traîné les pieds lorsque de hauts responsables de la santé ont suggéré qu’il était possible que de nombreux États voient des mesures de maintien à domicile. Vers le milieu du mois, alors que New York tentait de mettre en place une réponse au virus, Cuomo se querellait toujours avec le maire de New York, Bill de Blasio, déclarant: «Il n’y aura pas de règle« vous devez rester dans votre maison » »(Qu’il a en fait renversé trois jours plus tard lorsqu’il a mis l’État en« pause »).

Et tandis que la cote d’approbation publique de Cuomo a bondi et qu’il est devenu un chouchou des médias et un héros du Parti démocrate, dans les mois qui ont suivi la couverture du Times, l’État de New York était toujours à la traîne de certaines des autres localités touchées par le coronavirus.

Bien que les cas de l’État se multiplient, New York a attendu que Washington et la Californie aient adopté de vastes mesures de distanciation sociale pour instituer des politiques similaires. Dans des déclarations publiques, Cuomo a tenté de rassurer le public en proclamant que le virus ne frapperait pas New York comme particulièrement dur.

“Lorsque vous dites ce qui s’est passé dans d’autres pays par rapport à ce qui s’est passé ici, nous ne pensons même pas que ce sera aussi grave que dans d’autres pays”, a déclaré Cuomo début mars.

“La ville de New York dans son ensemble a pris du retard dans les mesures sociales”, a déclaré l’ancien commissaire adjoint à la santé de la ville, Isaac B. Weisfuse, dans une récente interview. «Tout examen après action de la pandémie à New York se concentrera sur cette question. C’est devenu le problème majeur de la transmission du virus. »

Les plaintes de Cuomo à propos de la presse n’ont cependant pas atteint le niveau de mesquinerie affiché quotidiennement par le président Donald Trump, qui continue à utiliser la pandémie comme une occasion de se plaindre de la couverture médiatique de son administration. Comme l’a rapporté The Daily Beast cette semaine, le président a même encouragé son ami et conseiller officieux, l’animateur de Fox News, Sean Hannity, à envisager une action en justice contre le journal pour sa couverture critique.

Et certainement Cuomo se rend compte que le comité de rédaction et la section d’opinion du journal sont devenus des sacs de frappe faciles pour les personnalités publiques de toutes les tendances politiques.

Au cours des dernières années, la section éditoriale du journal a été admonestée pour de graves erreurs et des décisions éditoriales bizarres. La section d’opinion du Times a embauché et licencié rapidement un chroniqueur technologique qui avait une amitié publique avec un néonazi. Un autre chroniqueur a été largement ridiculisé pour avoir tweeté qu’un patineur olympique né aux États-Unis était un immigrant. Le sceptique du changement climatique Bret Stephens a généré à plusieurs reprises la controverse de son perchoir au Times, de colporter des disputes avec des bouffées de science de la race à tenter d’obtenir un professeur de l’Université George Washington réprimandé par ses patrons pour des tweets méchants. L’approbation sans précédent du comité de rédaction de deux candidats démocrates à la présidentielle (qui ont tous deux perdu sans gagner un seul État) a également été largement critiquée pour son manque de pertinence ou de mordant au cours d’une année électorale cruciale.

Le Times était également loin d’être parfait sur la question du virus. La section d’opinion a publié plusieurs colonnes minimisant la gravité du virus ou suggérant que les mesures préconisées par les meilleurs épidémiologistes mondiaux étaient inutiles. Mais la profondeur des reportages sur le virus du côté des nouvelles du journal, couplée aux avertissements du côté de l’opinion, ne font pas de boucs émissaires justes pour les questions sur la réponse du gouverneur au virus.

«Les professionnels de la santé publique devront également travailler avec les dirigeants politiques pour prendre des décisions difficiles quant à savoir si ou quand de grands événements devraient être annulés, les travailleurs devraient être invités à faire du télétravail, les écoles devraient changer leur mode de fonctionnement ou les écoles devraient fermer», la section d’opinion du Times averti en mars, des semaines avant que le gouverneur ne mette son état en «pause»

