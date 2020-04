Le gouverneur de Californie affirme que les entreprises jugées “ à moindre risque ” pourraient rouvrir en “ semaines, pas mois ”

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom (D), a déclaré mardi qu’il pensait que l’État était “à des semaines, et non des mois, d’apporter des modifications importantes” aux restrictions actuelles mises en place en raison de la pandémie de coronavirus.

Il y aura un plan en quatre phases pour rouvrir l’État, a-t-il ajouté, mais il n’y a pas de calendrier, car il base tout sur la propagation du virus et la préparation des soins de santé. “Il guide nos décisions et nous permet de prendre des décisions”, a déclaré Newsom. “Les dates ne le font pas. Mais les données le font.”

La Californie en est maintenant à la première phase, ce qui signifie que l’État encourage les gens à porter des masques et fournit une aide financière aux travailleurs à bas salaires afin qu’ils ne se rendent pas au travail malades, rapporte le Los Angeles Times. Au cours de la deuxième phase, les entreprises à «moindre risque», comme les sites de fabrication et les petits établissements à faible trafic piétonnier, rouvriront, avec autant d’employés travaillant à domicile que possible. “Nous devons protéger non seulement la communauté des affaires mais les clients de ces entreprises”, a déclaré Newsom. “C’est une chose d’ouvrir une entreprise. Mais s’il n’y a pas de demande, c’est une fausse promesse.”

Mardi soir, il y avait 46 163 cas confirmés de COVID-19 en Californie, avec 1 862 décès. Dans le comté de Los Angeles, le nombre de morts a doublé la semaine dernière, et Newsom a averti que dans certaines parties de l’État où des progrès contre le virus doivent encore être réalisés, ils ne seront pas autorisés à assouplir leurs restrictions. “La politique ne dirigera pas notre prise de décision”, a-t-il déclaré. “Les manifestations ne conduiront pas notre prise de décision. La pression politique ne conduira pas notre prise de décision.”

