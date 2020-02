Le gouverneur de Géorgie rencontre des hommes d’affaires latinos à Atlanta

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a rencontré des hommes d’affaires latinos de la Chambre de commerce hispanique de Géorgie. Avec la rencontre, on cherche à ce que la population hispanique puisse exprimer ses opinions et faire entendre sa voix. Actuellement, la communauté hispanique représente près de 10% de la population de l’État de Géorgie.

Par Anny Mercedes

Les installations du Georgia Freight Depot ont servi de cadre au petit-déjeuner législatif annuel organisé par les entrepreneurs latinos de la Georgia Hispanic Chamber of Commerce (GHCC), le mercredi 19 février au matin.

La réunion a été suivie par le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, le consul général du Mexique à Atlanta, Javier Díaz de León, Pedro “Pete” Marin, de la Chambre des représentants de Géorgie, le directeur du GHCC, Santiago Marquez, entre autres.

Merci à tous nos membres, sponsors et élus nationaux et nationaux et locaux. qui ont participé au petit-déjeuner législatif annuel du GHCC. #GHCCLegislativeBreakfast #GHCCYourChamber #ghcctedamas #ghcctucamara #ghccstrong pic.twitter.com/g7hUzzWC8p

– Georgia Hispanic Chamber of Commerce (@GHCC_news) 19 février 2020

Dans le cadre de son engagement envers la croissance et le développement commercial de la communauté latino-américaine, le GHCC souhaite qu’à travers ces approches avec les principaux législateurs de Géorgie, la population hispanique puisse exprimer ses opinions et faire entendre sa voix.

«Pour nous, il est très important de pouvoir amener les dirigeants de l’État à être avec notre communauté et nos membres. Aujourd’hui, nous avons eu les trois dirigeants: le gouverneur qui est le chef de l’État, le représentant de la maison et le leader du Sénat, qui sont les trois qui prennent les décisions concernant les lois ici dans l’État », a expliqué Santiago Marquez, directeur de la GHCC

Actuellement, la communauté hispanique représente près de 10% de la population de l’État de Géorgie, une fraction qui en fait une partie très importante pour les décisions des législateurs.

Merci à tous nos membres, sponsors et élus nationaux et nationaux et locaux. qui ont participé au petit-déjeuner législatif annuel du GHCC. #GHCCLegislativeBreakfast #GHCCYourChamber #ghcctedamas #ghcctucamara #ghccstrong pic.twitter.com/rpOtV3MJTr

– Georgia Hispanic Chamber of Commerce (@GHCC_news) 19 février 2020

“Il est très important que tous les Latinos qui vivent dans la communauté de Géorgie élèvent leur voix forte à cet endroit afin que les personnes qui font les lois à cet endroit comprennent leurs besoins”, a déclaré Javier Díaz de León.

Le rôle de la Chambre de commerce hispanique de Géorgie est d’une grande valeur car elle a réussi à créer une synergie entre les petites entreprises de la communauté avec des commissaires élus et d’autres législateurs au pouvoir.

«Je suis très fier de mon amitié et de ma collaboration avec la Chambre hispanique car elle comprend très bien les besoins des Hispaniques de Géorgie et sait quand ils devraient passer à l’étape suivante», a ajouté Díaz de León.

Aujourd’hui, j’ai été invité à assister au petit déjeuner législatif 2020 organisé par les @GHCC_news Messages importants délivrés, bonnes vibrations et la chance de dire bonjour au gouverneur @BrianKempGA et aux décideurs #Georgia! Bravo à la Géorgie! pic.twitter.com/BozkzAB9s6

– Javier Díaz de León (@CGjdl) 19 février 2020

Au cours de la réunion, le commissaire aux assurances et à la sécurité-incendie, John King, ainsi que la présence de personnalités politiques et de personnalités invitées à des postes publics ont été reconnus pour son excellente carrière.