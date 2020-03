Le gouverneur de la Banque d’Angleterre voit une réponse mondiale “puissante et opportune” au coronavirus

Par David Milliken et Elizabeth Howcroft

LONDRES, 3 mars (.) – Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney, a déclaré mardi que les autorités du monde entier travaillaient sur une réponse “appropriée et opportune” à l’impact économique du coronavirus, ce qui a suscité des craintes. Vers une nouvelle récession.

Les ministres des finances et les banques centrales du Groupe des sept économies les plus riches du monde ont tenu une téléconférence mardi et Carney a déclaré qu’ils agiraient dans le but commun de soutenir l’économie.

“Les lignes de communication mondiales entre les banques centrales sont ouvertes”, a déclaré mardi Carney au législateur britannique. “Il est raisonnable de s’attendre à une réponse qui reflète une combinaison de mesures fiscales et d’initiatives de la banque centrale”, a-t-il déclaré.

“Nous espérons qu’au niveau collectif, ces mesures sont puissantes et opportunes”, a-t-il déclaré.

La propagation du coronavirus de la Chine au reste du monde a conduit les autorités économiques mondiales à discuter des moyens de contrer l’impact sur leurs pays, au milieu d’une turbulence sur les marchés qui rappelle les pires jours de la crise financière de 2007 et 2008 .

