Le gouverneur de Mendoza a prévu d'abroger les modifications de la loi minière

Le gouverneur de Mendoza, Rodolfo Suarez, ainsi que les maires des 18 départements de cette province, ont annoncé que finalement, après rejet social, l'exécutif abrogation de la loi 9209, qui a réformé 7722 et permis l'exploitation minière à Mendoza.

Sept jours après son approbation, Suárez a annoncé l'annulation de la nouvelle législation, après que les festivités de la récolte ont été suspendues même dans de nombreuses municipalités locales. Pour que la loi soit finalement abrogée et 7722 rétablie, une nouvelle loi devra être rédigée, dont le traitement aura lieu lundi prochain à l'Assemblée législative provinciale. Du moins, cela a promis le gouverneur, qui a exigé que "les manifestations cessent et permettent à la vie de se développer normalement".

"Après avoir écouté les maires, j’ai décidé d’envoyer l’abrogation de la loi 9209 et le rétablissement de la loi 7722 dans toute la province, Bien que cette loi soit légale, elle n'a pas la légitimité du peuple. Nous ne dimensionnons pas cela et en tant que gouverneur, j'assume toute la responsabilité que j'ai à assumer. Il l'a fait avec la conviction que la matrice productive de Mendoza doit changer, mais j'ai également dit qu'elle doit être légitime et que celle du peuple ne l'est pas. Nous écoutons», A déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse ce vendredi soir.

«Deux conditions étaient nécessaires pour l'exploration minière. D'une part, cela a été fait avec des contrôles stricts et de l'autre avec un consensus social et cette licence sociale n'existe pas à Mendoza», A ajouté Suarez, se référant aux manifestations qui ont surgi spontanément dans la rue au cours de la semaine dernière. En fait, quelques minutes après l'annonce du gouverneur de nombreux citoyens de Mendoza ont commencé à se concentrer sur le kilomètre zéro de la capitale pour célébrer la décision.

«Dans la campagne, nous avons dit que nous étions un gouvernement de porte ouverte et de dialogue. Pour cette raison, nous avons décidé d'envoyer à la législature un projet d'abrogation de la loi minière 9209. Cette décision est prise sur une décision que cette loi est légale mais n'a pas la légitimité du peuple ", a ajouté le président de la province, qui a précisé que «Les décisions doivent non seulement être légales mais aussi légitimes» et a demandé que "les coupures et les manifestations cessent" car "nous sommes un gouvernement qui écoute et nous voulons garantir la paix sociale".

Lors de la conférence de presse, Suarez a précisé que "Mendoza est contre l'exploitation minière et nous chercherons des alternatives pour le secteur productif". Et il a reconnu l'erreur, en pilotant cette législation: «J'assume toute la responsabilité qui me correspond en tant que gouverneur. Je l'ai fait avec l'intention de devoir améliorer la matrice productive, mais nous avons écouté les gens ».

Suárez avait annoncé jeudi qu'il avait suspendu la réglementation de la nouvelle loi, qui permettait l'utilisation de cyanure et d'autres substances polluantes, après une réunion avec ses ministres et une conversation avec l'actuel président de l'UCR et son prédécesseur en exercice, Alfredo Cornejo.

Le gouverneur de Mendoza a publié le 24 décembre au Journal officiel le nouveau règlement minier, malgré les protestations massives devant la Chambre du gouvernement de Mendoza. Dans les modifications des articles 1, 3, 4, 5 et 7 de la loi précitée, l'utilisation de cyanure et acide sulfurique, qui permet de séparer les métaux extraits de la roche et permet exploitation de mines à ciel ouvert, tout en maintenant l'interdiction de l'utilisation du mercure.

En outre, la norme promulguée a créé un commission bicamérale «Du contrôle environnemental et de la surveillance des activités extractives» que l'état de l'environnement doit rendre compte annuellement par rapport aux activités minières et pétrolières.

Au cours du débat législatif, le gouvernement de Mendoza a fait valoir que les modifications de la réglementation minière générerait 17 550 emplois directs, et que pourrait atteindre 39 240 emplois quand le six grands projets miniers dans le dossier, ils travaillaient.

La nouveauté a été célébrée par différents acteurs politiques. Le député du Front de tous Daniel Filmus a célébré avec un tweet: "Grand triomphe de la lutte populaire pour la défense de l'eau et de la durabilité environnementale!" Le législateur national Nicolás del Caño, du PTS, a fait de même: «Les habitants de Mendoza ont gagné. La mobilisation populaire a contraint le gouverneur à envoyer au parlement l'abrogation de la loi sur le cyanure 9209. # La7722NoSeToca #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia »