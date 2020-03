Le gouverneur de New York demande de l’aide et mentionne une vague d’infections

Le gouverneur de New York a demandé à toute personne souhaitant devenir volontaire médical face à la crise des coronavirus. New York se prépare au «tsunami» des infections à coronavirus. Le gouverneur et maire de New York a souligné que les semaines les plus difficiles pour le coronavirus sont encore à venir.

Face à la tragédie qui se produit à New York en raison du nouveau coronavirus, le gouvernement a demandé de l’aide alors que l’État se prépare au tsunami de contagion.

Le gouverneur de New York a lancé lundi un appel urgent à des volontaires médicaux au milieu d’un nombre “inquiétant” de décès dus au nouveau coronavirus, alors que lui et les autorités sanitaires ont averti que la crise se déroulait à New York. ce n’est qu’un aperçu de ce que d’autres communautés à travers les États-Unis pourraient bientôt faire face, a rapporté AP.

“S’il vous plaît, venez nous aider à New York”, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo, alors que le nombre de morts a augmenté de plus de 250 en une seule journée pour totaliser plus de 1 200 morts, la plupart enregistrées à Manhattan. Il a ajouté qu’un million d’agents de santé supplémentaires sont nécessaires pour faire face à la crise.

À l’heure actuelle, les professionnels de la santé risquent leur vie.

Nous sommes tous dans leur dette.

Ils méritent d’avoir tous les équipements dont ils ont besoin pour faire leur travail – c’est le moins que nous puissions faire. pic.twitter.com/DnweX9sECO

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 30 mars 2020

“Nous avons perdu plus de 1 000 New-Yorkais”, a déclaré Cuomo. «Pour moi, nous sommes au-delà de l’impressionnant. Nous avons atteint le dérangeant. “

Avant même que le gouverneur ne fasse l’appel, près de 80 000 anciennes infirmières, médecins et autres professionnels de New York se sont portés volontaires, et un navire-hôpital de la Marine de 1 000 lits, qui avait également été envoyé dans la ville après les attentats Le 11 septembre 2001, est venu réduire la pression sur les hôpitaux débordés de la ville.

Les États-Unis ont signalé près de 160 000 infections et plus de 2 900 décès, New York étant la pire source d’infection du pays, mais la Nouvelle-Orléans, Détroit et d’autres villes ont également des chiffres alarmants.

“Quiconque dit qu’il s’agit d’une situation à New York est dans un état de déni”, a déclaré Cuomo. «Voir ce virus se déplacer dans l’État. Voyez ce virus se déplacer à travers le pays. Aucun Américain n’est à l’abri de ce virus “, a-t-il ajouté.

Le médecin Anthony Fauci, l’expert des maladies infectieuses du pays, a émis un avertissement similaire selon lequel les petites villes sont susceptibles d’être sur le point de voir des cas confirmés s’envoler, comme cela s’est produit à New York.

“Ce que nous avons appris de la douloureuse expérience de cette épidémie, c’est qu’elle se déroule presque en ligne droite, puis qu’elle accélère un peu, qu’elle accélère, puis qu’elle monte beaucoup”, a-t-il déclaré lors du programme Good Morning America d’ABC.

New York se prépare au tsunami des infections à coronavirus

Les autorités de l’État de New York se préparent à faire face au mieux à l’arrivée du pic de cas de coronavirus, que le Gouverneur Cuomo a comparé ce lundi à un “tsunami”, alors que le nombre de personnes infectées s’est élevé à 66 497 et le nombre de des décès en 1218.

“Le tsunami arrive; nous le savons. Il est temps de rassembler des fournitures et de faire des préparatifs car hier était trop tard “, a déclaré Cuomo dans une interview sur la chaîne MSNBC.