Le gouverneur Newsom le considère

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré mardi qu’il travaillait avec l’Assemblée législative sur un plan de relance économique pour les sans-papiers et d’autres non couverts par le plan de relance fédéral approuvé par le Congrès, selon KPBS.

Le gouvernement fédéral distribue environ 30 milliards de dollars à environ 14 millions de foyers californiens ce mois-ci, dans le cadre de la loi fédérale CARES. Mais les chèques, 1 200 $ par adulte gagnant moins de 75 000 $ et 2 400 $ par couple de moins de 150 000 $, ne sont destinés qu’à ceux qui déclarent leurs impôts en utilisant un numéro de sécurité sociale.

Ceux qui utilisent un NIF (numéro d’identification fiscale), y compris la majorité des sans-papiers vivant dans le pays, sont exclus.

L’aide fédérale de 2,2 milliards de dollars comprend également de l’argent pour augmenter les allocations de chômage de 600 dollars supplémentaires par semaine, argent qui n’est pas non plus disponible pour les sans-papiers qui ont perdu leur emploi en raison de l’épidémie de COVID-19.

Environ 2 millions d’immigrants sans papiers sont soupçonnés de vivre en Californie, selon le California Latino Legislative Caucus. Le groupe a demandé à Newsom de créer un «Fonds de secours en cas de catastrophe» pour les paiements en espèces à ces immigrants jusqu’à ce que la proclamation d’urgence de l’État soit levée ou qu’ils puissent retourner au travail.

Newsom a déclaré que “tout cela était envisagé”, ajoutant qu’il faisait partie d’un ensemble plus large qu’il prévoyait de présenter en mai et qui comprendrait “certaines stratégies de relance économique au niveau de l’État, et pas seulement d’attendre que le gouvernement fédéral le fasse pour nous … “

La Californie a été agressive en augmentant les prestations financées par le gouvernement pour les sans-papiers. L’année dernière, les législateurs ont fait de la Californie le premier État du pays à offrir des prestations de santé financées par le gouvernement aux immigrants adultes à faible revenu âgés de 25 ans et moins.

Mais certains républicains ont remis en question le plan. L’État a retardé la date limite de dépôt des déclarations de revenus jusqu’au 15 juillet, un mois après que les législateurs sont constitutionnellement tenus d’adopter un plan de dépenses de l’État. Lundi, un mémorandum de la commission du budget de l’Assemblée a déclaré que les législateurs devront probablement revoir le budget en août, affirmant que des réductions de dépenses “considérables” sont possibles.

L’État compte plus de 17 000 cas de coronavirus et au moins 432 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Cependant, les infections augmentent à un rythme plus lent que ne le craignaient les responsables.

Le nombre d’hospitalisations en soins intensifs liées au COVID-19 n’a augmenté que de 2,1% au cours des dernières 24 heures, en deçà des augmentations à deux chiffres observées la semaine dernière. Newsom a déclaré qu’il y avait un sentiment d’optimisme concernant la courbe des cas.

“Nous assistons à une augmentation lente et régulière, mais elle est modérée”, a-t-il déclaré. “Et c’est modéré, encore une fois, en raison des actions que vous avez toutes prises en termes de distanciation physique.”