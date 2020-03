Le GP d’Australie “continue” malgré la menace du coronavirus | Sports

15 jours après l’inauguration par le GP d’Australie, le 15 mars, du Championnat du Monde de Formule 1, les organisateurs sont convaincus que la course de Melbourne pourra se jouer selon le plan prévu à Albert Park, malgré la menace du coronavirus.

“Nous avons tout prévu pour la course de Melbourne la semaine prochaine. Les dernières touches sont apportées au circuit, le matériel et le personnel arriveront dans les prochains jours et nous espérons ouvrir les portes au public le 12 mars”, indique le communiqué dans un communiqué. PDG de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott.