Le Grand Chelem de Paris, premier grand test de la saison pour le judo espagnol | Sports pratiques

Les judokas espagnols qui continuent à se battre pour être dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020 ils marcheront à nouveau sur le tatami dans le premier Grand chelem de la saison, qui se tiendra les prochains jours 8 et 9 février à Paris, où la seule absence sera Julia Figueroa en raison d’une blessure.

Francisco Garrigós, Alberto Gaitero et Daniel Pérez, Nikoloz Sherazadishvili, Laura Martínez, Mireia Lapuerta, Ana Pérez, María Bernabéu et Sara Álvarez Ce seront les neuf athlètes nationaux qui seront présents dans la capitale française à la recherche de nouveaux points qui leur permettront de certifier dans les meilleurs délais leur classement pour l’épreuve olympique de l’été prochain, une condition que Niko a déjà.

Actuellement, Garrigós, qui évolue dans la catégorie des -60 kg, occupe la cinquième place du classement olympique avec 4 133 points, il serait donc très mauvais pour lui de ne pas participer à ses deuxièmes Jeux. Le Madrid était déjà en Rio 2016, où il n’a pas pu passer le premier tour.

Quelque chose de semblable arrive à Piper en -66 kg. Le Valladolid est classé neuvième de la liste de qualification avec 3 208 points, une position privilégiée qui lui permettra sûrement de faire ses débuts en tant qu’olympique dans la capitale japonaise. Cependant, à ce même poids, Daniel Perez Le même sort ne fonctionne pas, car en plus du fait qu’un seul athlète de chaque pays peut concourir dans chacune des catégories, le judoka de Valladolid est également loin des lieux qui accordent une place à Tokyo.

Avec 6 851 points, Nikoloz Sherazadishvili occupe la première place du classement olympique ainsi que de la Coupe du monde, avec un grand avantage sur ses poursuivants. De cette façon, le champion du monde est déjà qualifié pour les Jeux, étant le grand atout de Judo espagnol pour ramener ce sport au sommet du podium, cet endroit qu’Isabel Fernández est déjà arrivé à Sydney 2000, mais qui n’est pas revenu pour avoir une représentation nationale.

Absence de Julia Figueroa

A l’exception de Julia Figueroa, qui ne pourra pas assister au Grand Chelem de Paris en raison d’un entorse dans l’articulation sterno-claviculaire traînant depuis la fin de la saison dernière, les judokas féminines qui seront dans l’épreuve française ont besoin de points pour obtenir le passeport vers la capitale japonaise.

Dans la catégorie -48 kg, il est Julia Figueroa celui au-dessus de la classification. Avec 4 167 points, il est en quatrième position. Laura Martínez Abelenda, qui maintient un combat particulier avec la Cordoue pour participer à l’épreuve olympique, est huitième avec 3470, elle doit donc faire une bonne participation et profiter de l’absence de Figueroa pour l’approcher et garder ses options jusqu’à la fin.

Dans ce même poids sera également en concurrence Mireia Lapuerta. Cependant, la jeune judoka catalane n’a pas la possibilité d’être à Tokyo, donc avec sa présence dans la capitale du gala, elle cherchera à continuer à acquérir de l’expérience et pourquoi pas, à augmenter ses médaillés particuliers avec une médaille.

Pour sa part, Ana Pérez Box Il semble également être assuré de son classement, même s’il n’est pas encore officiellement. L’athlète valencienne est septième au classement olympique avec 3 477 points, une situation qui lui permet d’affronter la saison avec une plus grande tranquillité.

Maria Bernabeu, en -70 kg, est dix-septième avec 2712 points. La salmantina doit continuer à faire de bonnes performances dans les épreuves auxquelles elle participe pour ajouter les points qui lui donnent un avantage sur ses poursuivants et lui permettent de certifier sa présence à ses deuxièmes Jeux Olympiques. En fait, à Rio 2016, les Espagnoles ont signé un magnifique concours dans lequel elle est restée très Près d’atteindre la médaille de bronze.

Enfin, nous avons trouvé Sara Alvarez. Actuellement, le judoka espagnol concourant à +78 kg est classé pour l’épreuve japonaise par frais continental, puisque dans le classement olympique il est placé en vingt-septième position. Cependant, seulement 128 points le séparent de cette liste accordée par la place de Tokyo. Quelques points que vous allez essayer de couper à Paris.

Développement de la compétition

Contrairement au reste des épreuves de l’IJF World Tour, la compétition se déroulera à deux jours. Il Samedi 8 février les catégories de -48 kg, -52 kg, -57 kg et -63 kg féminin seront en compétition, ainsi que celles de -60 kg, -66 kg et -73 kg masculin. De cette façon, dimanche 9 Le championnat se terminera avec des femmes concourant dans -70 kg, -78 kg et +78 kg, et des hommes concourant dans les catégories -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg.

Après cela Grand Chelem de Paris, avec laquelle sera inaugurée la catégorie maximale des différents tests du circuit mondial, Grand Chelem de Düsseldorf (Allemagne), où 826 judokas de 122 nations se rencontreront du 21 au 23 février.

