Le Grand Old Man of India qui est devenu le premier député asiatique de Grande-Bretagne

Dadabhai Naoroji

Comment un Indien a-t-il été élu au Parlement britannique en 1892? Quelle pertinence cet événement historique pourrait-il avoir pour nous aujourd’hui?

Dadabhai Naoroji (1825-1917) est un nom inconnu de nos jours.

Pourtant, en plus d’être le premier asiatique à siéger à la Chambre des communes, il était également le leader le plus important en Inde avant le Mahatma Gandhi, tout en étant un antiraciste et anti-impérialiste d’importance mondiale.

Aujourd’hui plus que jamais, au milieu de diverses crises mondiales, il mérite qu’on se souvienne de lui.

Sa vie est un témoignage émouvant du pouvoir de la politique progressiste – et de la façon dont la poursuite déterminée d’une telle politique peut éclairer même les chapitres les plus sombres de l’histoire.

Naoroji est né dans une pauvreté relative à Bombay. Il a été l’un des premiers bénéficiaires d’une nouvelle expérience – la scolarisation publique gratuite – et pensait que le service public était le meilleur moyen de rembourser ses dettes morales pour son éducation.

Dès son plus jeune âge, il a défendu des causes progressistes profondément impopulaires.

À la fin des années 1840, il a ouvert des écoles pour les filles indiennes, gagnant la colère des hommes indiens orthodoxes. Mais il avait le don de persévérer et de renverser la tendance.

En cinq ans, les écoles de filles de Bombay regorgent d’élèves. Naoroji a répondu en plaçant la barre plus haut, faisant une demande précoce pour l’égalité des sexes. Les Indiens, a-t-il soutenu, comprendront un jour « que la femme a autant le droit d’exercer et de jouir de tous les droits, privilèges et devoirs de ce monde que l’homme ».

En 1855, Naoroji effectue sa première visite en Grande-Bretagne.

Il a été complètement stupéfait par la richesse et la prospérité qu’il a vues et a commencé à réfléchir à la raison pour laquelle son propre pays restait si appauvri.

C’est ainsi qu’a commencé deux décennies d’analyse économique révolutionnaire au cours desquelles Naoroji a défié l’un des shibboleths les plus sacrés de l’Empire britannique: l’idée que l’impérialisme a apporté la prospérité aux sujets coloniaux.

Naoroji avait près de 90 ans lorsqu’il a rencontré la nationaliste irlandaise-indienne Annie Besant

Dans un torrent d’érudition, il a prouvé que l’exact opposé était vrai.

La domination britannique, a-t-il fait valoir, « saignait » l’Inde à mort, déclenchant des famines catastrophiquement meurtrières. De nombreux Britanniques enragés, lançant des accusations de sédition et de déloyauté, pouvaient à peine croire qu’un sujet colonial pouvait faire de telles déclarations en public.

L’histoire continue

D’autres, cependant, ont bénéficié des contributions fondamentales de Naoroji à la pensée anticoloniale.

Son idée de la façon dont l’impérialisme a provoqué un «épuisement de la richesse» des colonies a informé les socialistes européens, les progressistes américains comme William Jennings Bryan et peut-être même Karl Marx. Lentement, comme pour l’éducation des femmes en Inde, Naoroji a contribué à inverser le cours de l’opinion publique.

La pauvreté indienne, de toutes choses, a été la rampe de lancement des ambitions parlementaires de Naoroji.

En tant que sujet colonial britannique, il pouvait se présenter au Parlement, à condition qu’il le fasse depuis la Grande-Bretagne.

Suivant le modèle de certains nationalistes irlandais, il pensait que l’Inde devrait exiger un changement politique de l’intérieur des salles du pouvoir à Westminster: il n’y avait pas de voies similaires en Inde. Et donc, en 1886, il a lancé sa première campagne, de Holborn, et a été solidement vaincu.

Il n’a pas abandonné. Au cours des prochaines années, il a forgé des alliances entre le nationalisme indien et une multitude de mouvements progressistes en Grande-Bretagne. Naoroji est également devenu un ardent défenseur du suffrage féminin.

Il a défendu la règle de la maison irlandaise et a presque représenté le Parlement irlandais. Et il s’est aligné sur le travail et le socialisme, critiquant le capitalisme et appelant à balayer les droits des travailleurs.

Par sa pure persévérance, Naoroji a convaincu un large éventail de Britanniques que l’Inde avait besoin d’une réforme urgente – tout comme les femmes méritaient le vote ou les travailleuses une journée de huit heures. Il a reçu des lettres de soutien d’ouvriers, de dirigeants syndicaux, d’agriculteurs, de féministes et de membres du clergé.

Tous les Britanniques n’étaient pas satisfaits du futur député indien. Il a été goudronné en tant que «bagger de tapis» et «Hottentot».

Pas moins que le Premier ministre britannique, Lord Salisbury, a tourné en dérision Naoroji comme un « homme noir » ne méritant pas le vote d’un Anglais.

Mais il a convaincu juste assez de son public cible.

En 1892, les électeurs de Central Finsbury à Londres l’ont élu au Parlement avec une marge de cinq voix (le surnommant ensuite Dadabhai à majorité étroite).

Dadabhai Naoroji, député, a perdu peu de temps pour plaider sa cause au Parlement.

Il a proclamé que la domination britannique était «mauvaise», une force qui ne rendait pas ses compatriotes meilleurs que les esclaves. Il s’est fait le champion d’une législation visant à transformer la bureaucratie coloniale et à la remettre aux mains des Indiens.

Tout cela a échoué. Les députés ont pour la plupart ignoré ses appels et Naoroji a perdu sa réélection en 1895.

C’était l’heure la plus sombre de Naoroji.

À la fin des années 1890 et au début des années 1900, alors que la domination britannique devenait plus draconienne et que la famine et une épidémie de peste tuaient des millions de personnes dans le sous-continent, de nombreux nationalistes indiens pensaient que leur cause était dans une impasse.

D’une manière ou d’une autre, Naoroji a maintenu son optimisme. Il a embrassé des circonscriptions plus progressistes – les premiers travaillistes, les anti-impérialistes américains, les afro-américains et les activistes britanniques noirs – tout en augmentant ses demandes.

L’Inde, déclarait-il maintenant, avait besoin de l’autonomie ou du swaraj, le seul antidote à l’exode colonial des richesses.

Swaraj, a-t-il déclaré au Premier ministre britannique, Henry Campbell-Bannerman, servirait de « réparation » pour les actes répréhensibles impérialistes.

Une affiche du soutien de Naoroji aux syndicats

Ces mots et ces idées ont résonné dans le monde entier: ils ont été repris dans les cercles socialistes européens, la presse afro-américaine et par une bande d’Indiens en Afrique du Sud dirigée par Gandhi.

Swaraj était une demande audacieuse: comment un peuple opprimé pouvait-il arracher l’autorité au plus puissant empire de l’histoire humaine?

Naoroji a conservé son optimisme caractéristique et son attitude de ne jamais dire de mourir.

Dans son dernier discours, prononcé à l’âge de 81 ans, il a reconnu les déceptions auxquelles il avait été confronté dans sa carrière politique – « des déceptions qui suffiraient à briser le cœur et à conduire le désespoir et même, je le crains, à se rebeller » .

Cependant, la persévérance, la détermination et la foi dans les idées progressistes étaient les seules véritables options. « Alors que nous avançons », a-t-il déclaré aux membres du Congrès national indien, « nous pouvons adopter les moyens qui conviennent à chaque étape, mais nous devons persévérer jusqu’au bout ».

Comment ces mots pourraient-ils éclairer les débats politiques d’aujourd’hui?

Plus d’un siècle plus tard, les sentiments de Naoroji peuvent sembler naïfs – un anachronisme pittoresque à une époque de populisme, d’autoritarisme ascendant et de partisanerie acharnée.

Nos temps sont radicalement différents.

La récolte actuelle de députés asiatiques au Parlement britannique, après tout, comprend des Brexiteers récalcitrants avec des perspectives confuses sur l’histoire impériale de la Grande-Bretagne.

L’Inde est aux prises avec un nationalisme hindou qui est en totale contradiction avec ses principes fondateurs – principes que Naoroji a contribué à élaborer.

Il est impossible d’imaginer ce que Naoroji, qui a fait avancer son programme politique grâce à des études approfondies et à une étude patiente, ferait d’un monde à la dérive des fausses nouvelles et des faits alternatifs.

Et pourtant, la persévérance, la persévérance et la foi dans le progrès, caractéristiques de la carrière de Naoroji, peuvent offrir une voie à suivre.

Lorsque Naoroji a commencé à exiger publiquement le swaraj au début des années 1900, il pensait que sa réalisation prendrait au moins 50 à 100 ans.

La Grande-Bretagne était à son zénith impérial, et la plupart des Indiens étaient trop affamés et pauvres pour envisager des idées nobles comme l’autonomie gouvernementale.

Il aurait été stupéfait de réaliser que ses petits-enfants vivaient dans une Inde libre et ont été témoins de loin des affres de l’Empire britannique.

Ainsi, quelques leçons importantes: les empires tombent, les régimes autocratiques ont une durée de vie limitée, l’opinion populaire se transforme soudainement.

Les forces du populisme de droite et de l’autoritarisme pourraient être ascendantes aujourd’hui, mais Naoroji nous conseillerait d’adopter une perspective à long terme.

Il nous exhorterait à maintenir la foi dans les idéaux progressistes et, surtout, à persévérer.

La persévérance et la détermination inébranlable peuvent donner les résultats les plus inattendus – beaucoup plus inattendus qu’une élection gagnante indienne au Parlement britannique il y a plus d’un siècle.

Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism a été publié en mai 2020 par Harvard University Press et HarperCollins India.