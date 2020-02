Le Grand Prix de Formule Électrique de Sanya annulé par le coronavirus

Le Grand Prix de Formule Electrique de Sanya, sur l’île chinoise de Hainan, qui devait se tenir le 21 mars, a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche l’organisation de cette compétition.

“La décision a été prise en raison de la propagation continue du virus et après consultation des services compétents de la province de Hainan et de la municipalité de Sanya”, a indiqué le communiqué de Formule E.

L’organisation a traité l’annulation auprès de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et de la Fédération automobile chinoise.

Le Grand Prix de Sanya avait célébré sa première édition en mars 2019.

“En raison des préoccupations croissantes actuelles concernant la santé et de la déclaration de l’OMS indiquant que le coronavirus est une urgence internationale, la Formule E a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son personnel, des participants et des les téléspectateurs “, ajoute l’organisation.

Le Grand Prix de Formule 1 de Chine est également menacé, qui se déroule à Shanghai le 19 avril, deux semaines après le premier Grand Prix de Hanoi, au Vietnam, qui pourrait également être modifié.

La FIA a déclaré jeudi qu’elle “suit de près l’évolution de la situation”.

L’épidémie, qui a fait plus de 300 morts et 14 000 personnes infectées, paralyse la Chine et son économie, une partie de la population étant enfermée chez elle par peur de la maladie.