Le groupe PSA propose un ERTE pour des usines en Espagne et au Portugal pour le Covid-19 | Économie

PSA, fabricant de marques telles que Peugeot ou Citröen, négocie avec les syndicats l’application des dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) dans ses usines en Espagne (trois) et au Portugal (un), qui en production emploient environ 13 000 personnes et qui Ils ont arrêté leur activité la semaine dernière pour le Covid-19.

La priorité est au maintien de l’emploi, des sources du Groupe PSA ont assuré Efe, qui a indiqué qu’il recourrait à des formules de flexibilité du travail, comme le télétravail ou les changements de calendrier, et ERTE afin de protéger tous les travailleurs “jusqu’à sa reprise” normalité de l’activité industrielle et commerciale dans la péninsule ibérique “.

Les fichiers temporaires seront appliqués, en concertation avec les syndicats, dans les postes de travail ou activités directement impactés par les difficultés d’approvisionnement en pièces ou par les restrictions dérivées de la déclaration de l’état d’alarme.

“De cette façon, le Groupe PSA ne détruira pas les emplois et sera préparé pour le retour à l’activité industrielle et commerciale dans les meilleurs délais la reprise de ses opérations”, a souligné la même source.

Le groupe automobile a annoncé il y a une semaine la fermeture progressive de toutes ses usines de production en Europe en raison de la propagation du coronavirus. En Espagne, ces usines emploient 12 000 personnes dans leurs chaînes de production.

Ce même jour, l’activité de l’usine PSA de Madrid a cessé, alors qu’elle a arrêté mardi celle de Saragosse et mercredi celles de Vigo et Mangualde, au Portugal, avec quelque 1 000 employés.

D’autre part, les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel travaillent avec les réseaux commerciaux pour assurer un dispositif minimum de service après-vente, assurer la réparation et l’entretien des véhicules essentiels, la réalisation des campagnes de sécurité et la vente directement des pièces et accessoires aux pièces de rechange aux ateliers de réparation.

Le groupe a mis à la disposition du système national de santé tout le matériel sanitaire disponible dans ses usines en Espagne et au Portugal et a fourni un moniteur multiparamétrique qui affiche les données de l’électrocardiogramme, la mesure non invasive de la pression artérielle, le niveau de saturation en oxygène, la respiration et la température corporelle, entre autres équipements.