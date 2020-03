Saviez-vous qu’ils ont révélé que, selon votre groupe sanguin, vous êtes plus ou moins vulnérable au coronavirus? Il y a un secteur de la population qui est plus susceptible de contracter COVID-19 qu’un autre. Découvrez à qui vous appartenez!

Savez-vous quel est votre groupe sanguin? Eh bien, il semble que vous devez savoir si vous ne le savez pas, car cela pourrait être un facteur déterminant pour votre risque de contracter le virus mortel, selon Daily Mail.

Les personnes atteintes de sang de type A sont plus susceptibles de contracter un coronavirus que celles de type O, selon une étude réalisée par des scientifiques en Chine.

L’étude a été réalisée à Wuhan, où la maladie a commencé. Ils y ont découvert que les personnes atteintes de sang de type A sont plus susceptibles de mourir du COVID-19.

Si votre groupe sanguin est A, ne paniquez pas encore. Tu n’es pas seul.

Curieux: le groupe sanguin définit votre probabilité de contracter le coronavirus

En fait, au sein de la population générale, le sang de type O (34%) est plus fréquent que le sang A (32%). Cependant, parmi les patients atteints de COVID-19, les personnes de type O ne représentaient que 25%, tandis que celles de type A représentaient 41%.

Les personnes atteintes de sang de type O ont représenté un quart (25%) des décès dans l’enquête chinoise. En règle générale, les personnes de type O représentent 32% des habitants de Wuhan.

Bien sûr, c’était en Chine.

La corrélation controversée n’a pas encore été discutée par d’autres universitaires lors de l’examen par les pairs, et les chercheurs ne peuvent pas expliquer pourquoi l’infection varie selon le type de sang.

Des chercheurs chinois ont évalué 2 173 personnes qui avaient reçu un diagnostic de coronavirus, dont 206 personnes décédées après avoir contracté le virus, dans trois hôpitaux du Hubei.

Les universitaires ont comparé les données des patients infectés de Wuhan à 3 694 personnes non infectées dans la même région.

Sur les 206 patients décédés dans l’étude, 85 avaient du sang de type A, soit 41% de tous les décès.

Dans la population saine de Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants, 34% des personnes sont de type A.

Dans les données de l’étude, il semble que 52 des personnes décédées étaient de type O, ce qui représente un quart de tous les décès. Dans des conditions normales, seulement 32% des personnes sont de type O.

Les chiffres pour toutes les infections, pas seulement les décès, sont respectivement de 26% pour le type O et de 38% pour le type A.

Les chercheurs disent qu’il faudrait un plus grand groupe d’étude pour rendre les chiffres plus fiables.

“Le groupe sanguin O était associé à un risque de décès inférieur par rapport aux groupes non O. En revanche, le groupe sanguin A était associé à un risque de décès plus élevé par rapport aux groupes non A”, ont-ils déclaré.

Les chercheurs pensent que cette corrélation pourrait révéler que les personnes de type O sont moins sensibles au virus du SRAS-COV-2.