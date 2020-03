Le halo de matière noire de la Voie lactée ne possède pas une lueur de rayons X controversée

Embrasé

Les rayons X autour des galaxies éloignées ne peuvent pas provenir de particules de matière noire,

Des études montrent. La lueur mystérieuse n’a pas pu apparaître dans la matière noire

halo autour de la Voie lactée, rapportent les astrophysiciens dans Science du 27 mars.

“Il semble que ce soit la finale

clouer dans le cercueil de l’interprétation de la matière noire », explique le physicien des astroparticules

Ben Safdi de l’Université du Michigan à Ann Arbor.

Les lueurs alléchantes ont d’abord été

détecté en 2014 comme un excès de rayons X avec une énergie de 3,5 kiloélectrons volts, ou keV, provenant d’amas galactiques lointains. Certains

les astronomes ont fait valoir que les rayons X pouvaient provenir de particules en décomposition de l’obscurité

matière – le matériau inerte omniprésent qui représente plus de 80 pour cent des

la matière de l’univers. L’énergie des rayons X, en particulier, suggère que la

la lumière pourrait provenir de particules hypothétiques de matière noire appelées neutrinos stériles (SN: 6/1/18).

Mais recherche un similaire

Les lueurs de rayons X sont vides dans la galaxie naine Draco en 2015 (SN: 12/11/15) et dans l’amas de galaxies Perseus en 2016 (SN: 8/12/16). Donc Safdi et son

mes collègues ont regardé plus près de chez eux. Le disque en spirale étoilé de la Voie lactée est entouré d’un halo de matière noire (SN: 3/23/20). Si les rayons X proviennent de

la matière noire en décomposition, le halo de notre galaxie devrait briller de lumière.

Toutes les images du ciel

à travers une partie du halo de matière noire de la Voie lactée, même si ce n’est pas

ce que vise un télescope. Les chercheurs ont donc passé au crible tous les

observation que le télescope spatial XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne n’a jamais

fait, environ 347 jours de temps total d’exposition, à la recherche de rayons X à droite

énergie. L’équipe n’en a vu aucun.

“Le jury est toujours sur

ce qui produit le signal de 3,5 keV », dit Safdi. “Ce qui est clair, cependant, c’est

ce n’est pas de la matière noire. “