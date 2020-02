Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé à des mesures urgentes pour atténuer la situation de plus en plus désespérée des réfugiés et des migrants dans les centres d’accueil des îles grecques de la mer Égée.

Les conditions dans les centres des îles de Lesbos, Chios, Samos, Kos et Leros sont absolument inadéquates et ont continué de s’aggraver depuis la dernière visite de Filipppo Grandi en novembre, a indiqué le HCR dans un communiqué.