Le Hondurien Denil Maldonado, défenseur de Pachuca, a déclaré jeudi qu’il souhaitait apprendre de l’expérience de ses coéquipiers, le Colombien Oscar Murillo et l’Argentin Gustavo Cabral.

“Murillo et Cabral sont les joueurs que je dois apprendre, ils ont plus d’expérience que moi. Je dois voir leurs mouvements, leurs passes et tout ce qu’ils font sur le terrain”, a expliqué Maldonado.