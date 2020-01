Le Japon confirme le premier cas de nouvelle infection à coronavirus en Chine

(.) – Le Japon a confirmé le premier cas d’infection par un nouveau coronavirus originaire de Chine qui a tué une personne et a généré une alerte aux voyageurs du Département d’État américain.

Des tests sur un homme de 30 ans de Kanagawa ont été testés positifs pour la présence du virus, a annoncé jeudi le ministère japonais de la Santé. L’homme se trouvait dans la ville chinoise de Wuhan, où une épidémie de pneumonie est probablement due à la nouvelle souche de coronavirus, a-t-il déclaré.

Le département d’État a publié mercredi une mise à jour d’alerte sanitaire sur les voyages dans la région de Wuhan.

Le document fait référence à une alerte des Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis qui exhorte les citoyens se rendant dans la région à éviter tout contact avec les animaux, les marchés d’animaux ou les produits d’origine animale, entre autres précautions .

Les autorités sanitaires thaïlandaises ont déclaré mercredi qu’elles renforçaient le contrôle des passagers arrivant dans les aéroports avant les vacances du Nouvel An lunaire, alors que 800 000 touristes chinois devraient visiter le pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le nouveau virus pourrait se propager et a mis en garde les hôpitaux du monde entier.

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui peuvent provoquer des infections allant du rhume banal au syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS). Certains types de virus provoquent des maladies moins graves, tandis que d’autres, comme celui qui cause le syndrome respiratoire des coronavirus du Moyen-Orient (MERS), sont plus graves.

Le patient japonais est revenu de Wuhan ce mois-ci avec de la fièvre et a été hospitalisé. Il a été libéré hier après la disparition des symptômes, selon le communiqué du ministère de la Santé.